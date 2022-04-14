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Байден готовий особисто відвідати Київ - Білий дім (відео)

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Байден готовий особисто відвідати Київ - Білий дім (відео)

Associated Press

Наразі в адміністрації Білого дому обговорюють можливість візиту високопосадовця США.

Президент США Джо Байден підтвердив, що готовий особисто поїхати до України.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, про це американський лідер заявив 14 квітня перед посадкою на борт президентського літака.

Як йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому, журналістка запитала у Байдена, чи він відправить високопосадовця США до України. У відповідь очільник США сказав, що наразі в адміністрації обмірковують таке рішення. Тоді журналістка перепитала, чи готовий відвідати Київ сам Байден, на що останній сказав "Так". 

Нагадаємо, радник з національної безпеки США  Джейк Салліван припустив, що війна в Україні може тривати не один місяць.

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