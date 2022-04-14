Ракета влучила по території біля нежитлового приміщення.

Сьогодні, 14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

"В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. Будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою поцілили – нині з‘ясовують фахівці", - повідомив він.



За його словами, наразі окупантів на Дніпропетровщині немає.



"В області триває розмінування територій. Сьогодні сапери ДСНС в посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. В Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів. Роботи тривають і триватимуть надалі. На нашій землі не залишиться жодного шматка смертоносного російського металобрухту", - написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти намагаються взяти під контроль низку міст Донецької області та роблять спроби прориву.

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