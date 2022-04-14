НБУ дозволив знову продавати українцям готівкову іноземну валюту

Водночас продаж безготівкової валюти банками клієнтам–фізичним особам і надалі заборонений.

Національний банк України від четверга, 14 квітня, дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Про це йдеться у заяві банку, опублікованій на сайті НБУ.

У фінустанові очікують, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян.

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"Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої нею готівкової іноземної валюти та проданої. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року", - наголошують в НБУ.

Також курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більш як на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції. Водночас курс не може бути нижчим за офіційно встановлений.

Також наголошують, що продаж безготівкової валюти банками клієнтам–фізичним особам і надалі заборонений. Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

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