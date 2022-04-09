Інфляція в Україні у березні прискорилася: що здорожчало найбільше

Інфляція в Україні у березні прискорилася: що здорожчало найбільше

Зростання споживчих цін прискорилося до 4,5%.

Інфляція в березні порівняно з лютневою становила 4,5%, у річному вимірі за підсумками березня ціни зросли до 13,7%. На споживчому ринку найбільше здорожчали фрукти та овочі.

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Про це свідчать дані Держстату.

У березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2%. Найбільше (на 21,3% та 15,5%) здорожчали фрукти та овочі. На 9,8–3,5% зросли ціни на рис, продукти переробки зернових, цукор, сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, масло, молоко, сир та яйця, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти.

Одяг і взуття здорожчали на 13,0%, зокрема одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 4,0%, утримання та ремонт житла – на 2,2%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,6% у першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 8,1%.

Підвищення ціни на транспорт на 4,2% в основному спричинено зростанням цін на паливо та мастила на 7,7%.

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