В Україні споживча інфляція прискорилась до 10,7%

Після перемоги НБУ відновить економіку України.

В Україні через напад Росії споживча інфляція прискорилась до 10,7%.

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Про це повідомляє НБУ.

"Такий рівень суттєво перевищив прогноз Національного банку, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2022 року. Вирішальну роль зіграли спочатку нагнітання військової загрози і зрештою вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. Це зумовило надмірний попит на продукти харчування та пальне, порушення ланцюгів постачання, що в підсумку суттєво посили інфляційний тиск. Певний вплив також мало подальше подорожчання енергоносіїв у світі", - йдеться у повідомленні.

Водночас незмінні тарифи на більшість житлово-комунальних послуг, а також дії НБУ та уряду частково стримували посилення інфляційного тиску. Зокрема, Національний банк тимчасово зафіксував офіційний курс гривні та запровадив низку обмежень на валютному ринку.

"Після визволення територій України від російських загарбників Національний банк України скасує усі адміністративні обмеження та повернеться до звичного режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом та обліковою ставкою як головного монетарного інструмента", - йдеться у повідомленні НБУ.

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