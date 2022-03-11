В Украине потребительская инфляция ускорилась до 10,7%

После победы НБУ восстановит экономику Украины.

В Украине из-за нападения России потребительская инфляция ускорилась до 10,7%.

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Об этом сообщает НБУ.

"Такой уровень существенно превысил прогноз Национального банка, опубликованный в Инфляционном отчете за январь 2022 года. Решающую роль сыграли сначала нагнетание военной угрозы и в конце концов вторжение России в Украину в конце февраля. Это обусловило чрезмерный спрос на продукты питания и топливо, нарушение цепочек поставок итога существенно усилили инфляционное давление. Определенное влияние также оказало дальнейшее удорожание энергоносителей в мире", — говорится в сообщении.

В то же время, неизменные тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг, а также действия НБУ и правительства частично сдерживали усиление инфляционного давления. В частности, Национальный банк временно зафиксировал официальный курс гривны и ввел ряд ограничений на валютном рынке.

"После освобождения территорий Украины от российских захватчиков Национальный банк Украины отменит все административные ограничения и вернется в привычный режим инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и учетной ставкой как главного монетарного инструмента", — говорится в сообщении НБУ.

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