Авиакомпания Air Astana прекратила сообщение с Россией

Все полеты отменены с 11 марта.

Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в и из России из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов.

Об этом сообщает Kazinform.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает эти вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего возобновления рейсов.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения авиабилета.

Напомним, две азербайджанские авиакомпании Azerbaijan Airlines и Buta Airways остановили все полеты в РФ. Российские авиакомпании также перестают летать в Азербайджан.

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