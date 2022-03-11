Авиакомпания Air Astana прекратила сообщение с Россией

Все полеты отменены с 11 марта.
Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в и из России из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов.
Об этом сообщает Kazinform.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает эти вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего возобновления рейсов.
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения авиабилета.
Напомним, две азербайджанские авиакомпании Azerbaijan Airlines и Buta Airways остановили все полеты в РФ. Российские авиакомпании также перестают летать в Азербайджан.
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