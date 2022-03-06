Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Росія та Азербайджан взаємно призупиняють польоти авіакомпаній

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія та Азербайджан взаємно призупиняють польоти авіакомпаній

Фото: Azerbaijan Airlines

Раніше Азербайджан підтримав Україну.

Уранці неділі, 6 березня, дві азербайджанські авіакомпанії Azerbaijan Airlines та Buta Airways зупиняють усі польоти до РФ. Російські авіакомпанії також перестають літати до азербайджану.

У Росавіації рекомендували своїм авіакомпаніям призупинити польоти до Азербайджану через ризики, що виникають на міжнародних рейсах.

У пресслужбі Azerbaijan Airlines повідомили, що через міжнародні санкції змінилися умови авіаційного страхування. Тому потрібен час для оцінки всіх негативних та позитивних наслідків, вивчити всі можливі зміни у своєму полісі.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, за результатами якої заправки компанії SOCAR безкоштовно заправлятимуть "швидкі" та ДСНС.

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація