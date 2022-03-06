Росія та Азербайджан взаємно призупиняють польоти авіакомпаній

Раніше Азербайджан підтримав Україну.

Уранці неділі, 6 березня, дві азербайджанські авіакомпанії Azerbaijan Airlines та Buta Airways зупиняють усі польоти до РФ. Російські авіакомпанії також перестають літати до азербайджану.

У Росавіації рекомендували своїм авіакомпаніям призупинити польоти до Азербайджану через ризики, що виникають на міжнародних рейсах.

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У пресслужбі Azerbaijan Airlines повідомили, що через міжнародні санкції змінилися умови авіаційного страхування. Тому потрібен час для оцінки всіх негативних та позитивних наслідків, вивчити всі можливі зміни у своєму полісі.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, за результатами якої заправки компанії SOCAR безкоштовно заправлятимуть "швидкі" та ДСНС.