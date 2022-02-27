Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

ЗСУ закликали використовувати усі можливі методи і способи боротьби.

Збройні сили України проінструктували, як українці можуть чинити опір окупанту в умовах вторгнення Росії в Україну.

Там наголосили, що прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом. 

Методи і способи боротьби:

  • демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
  • робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
  • будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
  • активно використовуйте саморобні запалювальні засоби;
  • руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури;
  • підвищуйте активність у нічний час та сутінки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація