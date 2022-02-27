Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців

Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців

ЗСУ закликали використовувати усі можливі методи і способи боротьби.

Збройні сили України проінструктували, як українці можуть чинити опір окупанту в умовах вторгнення Росії в Україну.

Там наголосили, що прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом.

Методи і способи боротьби: