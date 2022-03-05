Як допомогти собі самому, якщо захворіли ГРВІ: низка порад

Як допомогти собі самому, якщо захворіли ГРВІ: низка порад

Пам’ятайте, нашій армії потрібний міцний та здоровий тил.

В умовах війни багато дорослих та дітей змушені ночувати у сховищах, погано спати та незбалансовано харчуватися. Такий ритм життя послаблює імунну систему й робить нас сприятливими до ГРВІ, простішою мовою – застуд.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Останнім часом фіксується збільшення випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій ГРВІ, що характерно для даного періоду року. Виконання за можливості деяких заходів може реально вплинути на зменшення ризиків передавання ГРВІ між людьми, тому ми хочемо про них нагадати. Пам’ятайте, нашій армії потрібний міцний та здоровий тил.

Від моменту появи симптомів намагайтеся:

закривати серветкою або згином ліктя ніс та рот при чханні та кашлі, кашляти та чхати в бік від інших людей - дихальні шляхи є воротами для респіраторних інфекцій, через які вони потрапляють в навколишнє середовище;

намагайтеся виділити собі окремі індивідуальні речі (пляшка води, посуд та ін.), за можливості не ділиться ними з іншими людьми - речі деякий час можуть переносити збудників інфекції;

за можливості, виділіть собі окреме приміщення та часто його провітрюйте, різко обмежте контакти з іншими людьми, особливо з груп ризику (з хронічними захворюваннями або людьми похилого віку та ін.), займайтеся роботою або допомогою онлайн - для зменшення тісних контактів з хворою людиною.

При перебуванні в укритті намагайтеся якомога більше часу знаходитися в захисній масці, що закриває рот та ніс (за відсутності підійде будь-яка щільна тканина згорнута в декілька шарів). За неможливості просто відверніться в бік стіни, спробуйте обрати місце, найбільш віддалене від інших людей або ближче до виходу, не забувайте про гігієну рук, намагайтеся менше спілкуватися з іншими людьми (дивиться новини на телефоні).

Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно. Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання цих рекомендацій:

Рясно пийте. За можливості щонайменше літр теплої рідини.

Якщо підвищується температура, озноб, ломота, головний біль, тоді використайте:

ібупрофен: 400 мг для дорослих,

парацетамол (панадол, порошки типу терафлю, фармацитрон, хелпекс та інші).

німесулід;

німесил;

найз.

Якщо температура нормальна, але є біль:

дексалгін;

кетанов;

кетолак;

диклофенак/диклоберл.

Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів.

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Нежить, тече чи забитий ніс:

Промивання сольовим розчином або спреї для зволоження:

носоль;

хьюмер;

аквамаріс тощо.

Якщо ніс забитий і вам важко дихати допоможуть судинозвужувальні спреї:

отривін;

називін;

фармазолін.

Також "пробити" ніс допомагає фізична активність: поприсідати, пострибати, пройтися по сходах туди-сюди.

Біль у горлі або вусі:

Дотримуйтесь тих самих рекомендацій, що й при температурі.

Також можна смоктати будь-які пастилки чи льодяники, навіть просто цукерки підходять.

Коли ви одужаєте?

Загалом ГРВІ та COVID-19, особливо у щеплених, пройдуть самі за кілька днів. Навіть за умови, що ви нічого не робитимете.

Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію — пульсоксиметр варто таки мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

Часто паніка може накладатися на захворювання, імітуючи проблеми з диханням. Як впоратися з панічною атакою та стресом, читайте тут.

Коли треба звертатися до лікаря?

Якщо не вдається збити високу температуру медикаментозно кілька днів. А також при появі судом, блювання, головного болю, утруднені дихання, сильного болю в животі, вусі, горлі, порушенні свідомості, лихоманці більше ніж 3 доби, повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.