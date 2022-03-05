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Дитина захворіла в екстремальних умовах: що робити батькам

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Дитина захворіла в екстремальних умовах: що робити батькам

Якщо в малюка температура 38°C при цьому він активний – ліки давати не потрібно, але якщо дитина капризує, тоді варто застосувати жарознижувальні ліки.

Дитина захворіла в екстремальних умовах: що ж робити батькам?

Про це пише Центр громадського здоров'я. 

Які ознаки захворювання у дитини? 

Лихоманка (підвищення температури тіла понад 38°C), сонливість, зниження апетиту, погане самопочуття, капризність, закладеність носа, слизові виділення з носа, біль у горлі, кашель.

Як лікувати? 

Обов’язковим є тепле рясне пиття. Дитина повинна багато пити, для малюків на грудному вигодовуванні – рекомендуємо часте прикладання до грудей. 

Яку температуру збивати? 

Орієнтуйтесь на самопочуття дитини. Якщо в малюка температура 38°C при цьому він активний – ліки давати не потрібно, але якщо дитина капризує, тоді варто застосувати жарознижувальні ліки. Збивати температуру потрібно при цифрах 39-39,5°С і більше у всіх дітей та 38°C і більше у немовлят віком до 3 міс. та у дітей з фебрильними судомами в анамнезі.

Які ліки застосувати? 

Парацетамол  (разова доза  10-15 мг/кг, максимальна добова 60 мг/кг, 4 р/д з інтервалом не менше 6 год) та ібупрофен (разова доза  5-10 мг/кг, максимальна добова 30 мг/кг, 3 р/д з інтервалом не менше 8 год). Препарати можна чергувати між собою якщо це необхідно. 

Якщо в дитини заклало ніс? 

Для механічного очищування від слизу і зняття набряку – промивання носа ізотонічним та/або гіпертонічним сольовим розчином. Також можна застосувати краплі з ксилометазоліном, диметиндином, фенілефрином. 

Якщо болить горло? 

Спреї або льодяники для ротової порожнини з бензидаміном, лізоцимом з урахуванням віку дитини. При відсутності цих ліків – препарати парацетамолу або ібупрофену.  

Якщо з’явився кашель? 

Також важливим є тепле пиття. Якщо кашель значно погіршує загальний стан та самопочуття дитини можна застосовувати сиропи з відхаркувальною дією на основі екстракту плюща, алтеї, амброксолу з урахуванням віку дитини та згідно з інструкцією. При погіршенні стану, посиленні кашлю, появі задишки – негайно звернутися до лікаря. 

Якщо в дитини блювання або діарея? 

Основне – це відпоювання. При можливості готовими електролітними розчинами згідно з інструкцією.  Обов’язково пробіотики з Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, ентеросорбенти на основі діоксиду кремнію та препарати з діосмектитом.   Якщо блювання, діарея не припиняється, дитина в’яла, загальмована, не цікавиться нічим, сечовипускання не було 6 годин і більше, наявна кров у випорожненнях, сильні болі в животі – терміново звернутись до лікаря. 

Для уникнення проблем з захворюваннями у дітей в екстремальних умовах намагайтеся – не переохолоджувати чи не перегрівати дітей (адекватний одяг); стежити за гігієною рук і середовища; створювати достатній питний режим (обов’язково тепле пиття).

Коли звернутися до лікаря? 

Температура в дитини перших 3 міс. життя 38°C і більше, у старших – 39,5°C і більше, судоми, блювання, монотонний тривалий пронизливий або слабкий крик, головний біль, утруднене дихання, вибухає велике тім’ячко, висипка, що не зникає при натисканні у вигляді “зірочок”, порушена хода, сильний біль в животі, вусі, горлі, порушення свідомості, лихоманка більше ніж 3 доби, повторне підвищення температури тіла після кількох днів нормальної температури.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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