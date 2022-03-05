Дитина захворіла в екстремальних умовах: що робити батькам

Якщо в малюка температура 38°C при цьому він активний – ліки давати не потрібно, але якщо дитина капризує, тоді варто застосувати жарознижувальні ліки.

Дитина захворіла в екстремальних умовах: що ж робити батькам?

Про це пише Центр громадського здоров'я.

Які ознаки захворювання у дитини?

Лихоманка (підвищення температури тіла понад 38°C), сонливість, зниження апетиту, погане самопочуття, капризність, закладеність носа, слизові виділення з носа, біль у горлі, кашель.

Як лікувати?

Обов’язковим є тепле рясне пиття. Дитина повинна багато пити, для малюків на грудному вигодовуванні – рекомендуємо часте прикладання до грудей.

Яку температуру збивати?

Орієнтуйтесь на самопочуття дитини. Якщо в малюка температура 38°C при цьому він активний – ліки давати не потрібно, але якщо дитина капризує, тоді варто застосувати жарознижувальні ліки. Збивати температуру потрібно при цифрах 39-39,5°С і більше у всіх дітей та 38°C і більше у немовлят віком до 3 міс. та у дітей з фебрильними судомами в анамнезі.

Які ліки застосувати?

Парацетамол (разова доза 10-15 мг/кг, максимальна добова 60 мг/кг, 4 р/д з інтервалом не менше 6 год) та ібупрофен (разова доза 5-10 мг/кг, максимальна добова 30 мг/кг, 3 р/д з інтервалом не менше 8 год). Препарати можна чергувати між собою якщо це необхідно.

Якщо в дитини заклало ніс?

Для механічного очищування від слизу і зняття набряку – промивання носа ізотонічним та/або гіпертонічним сольовим розчином. Також можна застосувати краплі з ксилометазоліном, диметиндином, фенілефрином.

Якщо болить горло?

Спреї або льодяники для ротової порожнини з бензидаміном, лізоцимом з урахуванням віку дитини. При відсутності цих ліків – препарати парацетамолу або ібупрофену.

Якщо з’явився кашель?

Також важливим є тепле пиття. Якщо кашель значно погіршує загальний стан та самопочуття дитини можна застосовувати сиропи з відхаркувальною дією на основі екстракту плюща, алтеї, амброксолу з урахуванням віку дитини та згідно з інструкцією. При погіршенні стану, посиленні кашлю, появі задишки – негайно звернутися до лікаря.

Якщо в дитини блювання або діарея?

Основне – це відпоювання. При можливості готовими електролітними розчинами згідно з інструкцією. Обов’язково пробіотики з Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, ентеросорбенти на основі діоксиду кремнію та препарати з діосмектитом. Якщо блювання, діарея не припиняється, дитина в’яла, загальмована, не цікавиться нічим, сечовипускання не було 6 годин і більше, наявна кров у випорожненнях, сильні болі в животі – терміново звернутись до лікаря.

Для уникнення проблем з захворюваннями у дітей в екстремальних умовах намагайтеся – не переохолоджувати чи не перегрівати дітей (адекватний одяг); стежити за гігієною рук і середовища; створювати достатній питний режим (обов’язково тепле пиття).

Коли звернутися до лікаря?

Температура в дитини перших 3 міс. життя 38°C і більше, у старших – 39,5°C і більше, судоми, блювання, монотонний тривалий пронизливий або слабкий крик, головний біль, утруднене дихання, вибухає велике тім’ячко, висипка, що не зникає при натисканні у вигляді “зірочок”, порушена хода, сильний біль в животі, вусі, горлі, порушення свідомості, лихоманка більше ніж 3 доби, повторне підвищення температури тіла після кількох днів нормальної температури.