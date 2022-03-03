Як запобігти отруєнню під час воєнного стану: поради

Як запобігти отруєнню під час воєнного стану: поради

Переконайтеся, що м’ясо або риба повністю просмажені, проварені або тушковані

Коли одна держава окуповує іншу, міжнародне гуманітарне право зобов'язує окупанта забезпечити населення достатньою кількістю їжі, якщо ресурси окупованої території є недостатніми. Втім, Російська Федерація неодноразово за час російсько-української війни демонструвала неповагу до міжнародного права, тож військові РФ вчиняють мародерство та грабують місцеве населення.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Зараз активно проводиться збір харчових продуктів для гуманітарних потреб та для військових. Якщо ви маєте можливість долучитися коштами або продуктами, зв’яжіться із волонтерами-координаторами у вашому регіоні.

Центр громадського здоров’я підготував основні рекомендації для гуманітарних штабів з урахуванням того, що збір продуктів відбувається в умовах воєнного часу.

Дотримання п’яти простих правил можуть врятувати цивільне та військове населення від харчових отруєнь:

Сировина та готові харчові продукти приймаються, зберігаються, транспортуються максимально окремо! За відсутності холодильника доцільно передбачити склад за межами приміщення на вулиці.

При розфасуванні продукції безпосередньо волонтерами бажано продублювати термін придатності і умови зберігання. Це допоможе правильно розподілити продукти й продумати меню на місці.