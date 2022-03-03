У Вознесенську на Миколаївщині тривають бої — голова адміністрації

У Вознесенську на Миколаївщині тривають бої — голова адміністрації

Віталій Кім уточнив, що розповідає інформацію, актуальну станом на 22:50 2 березня.

У Вознесенську Миколаївської області тривають бої українських захисників з окупантами.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні.

Він зазначив, що розповідає інформацію, актуальну станом на 22:50 2 березня.

"Тривають бої у Вознесенську, близько 130 людей піхоти, 30 танків, БМП. Пограбували (окупанти — Ред.) уже магазини, їжу. Складно зараз хлопцям із Вознесенська. Ми тримаємо за вас кулаки", — розповів Кім.

За його словами, на Миколаївщину заїжджає багато ворожої техніки – близько 300-400 одиниць.

"Про всі переміщення ми дуже добре знаємо. Місцеві жителі нам добре допомагають", — запевнив очільник адміністрації.

Кім зазначив, що скоро тероборона області отримає протитанкову зброю. Зокрема, на Миколаївщину мають завезти партію "джавелінів".