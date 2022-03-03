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У Вознесенську на Миколаївщині тривають бої — голова адміністрації

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Віталій Кім уточнив, що розповідає інформацію, актуальну станом на 22:50 2 березня.

У Вознесенську Миколаївської області тривають бої українських захисників з окупантами.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні.

Він зазначив, що розповідає інформацію, актуальну станом на 22:50 2 березня.

"Тривають бої у Вознесенську, близько 130 людей піхоти, 30 танків, БМП. Пограбували (окупанти — Ред.) уже магазини, їжу. Складно зараз хлопцям із Вознесенська. Ми тримаємо за вас кулаки", — розповів Кім.

За його словами, на Миколаївщину заїжджає багато ворожої техніки – близько 300-400 одиниць.

"Про всі переміщення ми дуже добре знаємо. Місцеві жителі нам добре допомагають", — запевнив очільник адміністрації.

Кім зазначив, що скоро тероборона області отримає протитанкову зброю. Зокрема, на Миколаївщину мають завезти партію "джавелінів".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні
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