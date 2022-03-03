В Одеській області весільну церемонію провели в бомбосховищі

Церемонію розпочинали в ЦНАПі, але через повітряну небезпеку були змушені евакуюватися.

2 березня вранці в селищі Авангард біля Одеси відбулася весільна церемонія. Розпочалася вона в ЦНАПі, але почали лунати сирени про повітряну небезпеку, тож довелося спускатися до бомбосховища.

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"Ми непереможні! У бомбосховищі народжуються нові сім'ї! Адміністратор Авангардівського ЦНАП Олена Шрамко зареєструвала шлюб Клевець Владислава та Наталії. Розпис розпочали в приміщенні ЦНАПу, але отримали сигнал "Тривога" і всі перейшли до бомбосховища. І вже тут Владислав і Наталія офіційно стали чоловіком і дружиною", - повідомили Авангардівській селищній раді.

Там додали, що "Владислав служить у поліції і захищає нашу країну. Сподіваємось, скоро разом з перемогою молодята відзначать весілля в колі своїх рідних та друзів".

Фото: Авангардівська селищна рада

Фото: Авангардівська селищна рада

Фото: Авангардівська селищна рада

Тим часом у Києві, який борониться від обстрілів російських окупантів, одружилися начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного мовлення Ангеліна Карякіна. За законами воєнного стану! А із традиційних весільних атрибув на церемонії були фата нареченої, обручки, букет та шампанське.