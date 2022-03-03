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В Одеській області весільну церемонію провели в бомбосховищі

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В Одеській області весільну церемонію провели в бомбосховищі

Фото: Авангардівська селищна рада

Церемонію розпочинали в ЦНАПі, але через повітряну небезпеку були змушені евакуюватися.

2 березня вранці в селищі Авангард біля Одеси відбулася весільна церемонія. Розпочалася вона в ЦНАПі, але почали лунати сирени про повітряну небезпеку, тож довелося спускатися до бомбосховища.

"Ми непереможні! У бомбосховищі народжуються нові сім'ї! Адміністратор Авангардівського ЦНАП Олена Шрамко зареєструвала шлюб Клевець Владислава та Наталії. Розпис розпочали в приміщенні ЦНАПу, але отримали сигнал "Тривога" і всі перейшли до бомбосховища. І вже тут Владислав і Наталія офіційно стали чоловіком і дружиною", - повідомили Авангардівській селищній раді.

Там додали, що "Владислав служить у поліції і захищає нашу країну. Сподіваємось, скоро разом з перемогою молодята відзначать весілля в колі своїх рідних та друзів".

Фото: Авангардівська селищна рада / ©
Фото: Авангардівська селищна рада
Фото: Авангардівська селищна рада / ©
Фото: Авангардівська селищна рада
Фото: Авангардівська селищна рада / ©
Фото: Авангардівська селищна рада

Тим часом у Києві, який борониться від обстрілів російських окупантів, одружилися начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного мовлення Ангеліна Карякіна. За законами воєнного стану! А із традиційних весільних атрибув на церемонії були фата нареченої, обручки, букет та шампанське.

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  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

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