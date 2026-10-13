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Нареченій 96 років, нареченому — 18: обставини весілля вразили Мережу
96-річна жінка вийшла заміж за 18-річного хлопця у Мексиці. Розповідаємо про обставини шлюбу.
У Мексиці 96-річна жінка одружилася з 18-річним чоловіком. Різниця у віці між нареченими становить 78 років. Цей шлюб називають рекордним серед зареєстрованих у країні 2025 року.
Про це повідомляє Daily Mirror.
Пара з мексиканського штату Кінтана-Роо потрапила до офіційної статистики шлюбів Національного інституту статистики та географії Мексики (INEGI). Водночас подробиці знайомства наречених та церемонії не розголошують, оскільки реєстр містить лише офіційні дані.
Які ще шлюби з великою різницею у віці зареєстрували в Мексиці
Ще один шлюб із майже такою самою різницею у віці зареєстрували в місті Морелія, штат Мічоакан. Нареченій також було 96 років, а нареченому — 19. Різниця між ними становила 77 років.
Третє місце посіла пара з міста Шікотенкатль, штат Тамауліпас, де ситуація була протилежною: 90-річний чоловік одружився з 18-річною дівчиною. Різниця у віці між ними становила 72 роки.
За даними видання, у 2025 році в штаті Кінтана-Роо реєстрували шлюби майже втричі частіше, ніж у столиці країни — Мехіко. Водночас вища частота укладання шлюбів не обов’язково означає, що їхня загальна кількість була більшою.
Як змінюється вік одруження
Попри незвичну різницю у віці між нареченими, загальна тенденція в Мексиці свідчить про те, що люди одружуються пізніше. За наведеними у публікації даними, протягом останнього десятиліття середній вік вступу в шлюб як для жінок, так і для чоловіків зріс на 4,1 року.
У 2025 році в країні зареєстрували 491 640 шлюбів.
Водночас ставлення до стосунків із великою різницею у віці може бути досить поблажливим. Опитування, проведене в липні серед 2000 дорослих, показало, що 71% респондентів вважають значну різницю у віці прийнятною, якщо партнери мають сумісні погляди на зрілість і життєві цілі.
Більшість опитаних не заперечували проти різниці у віці від 10 до 20 років. Крім того, кожен п’ятий заявив, що віддав би перевагу партнеру старшого віку. Серед жінок таку відповідь дали 32%, серед чоловіків — 8%.
Чоловіки частіше висловлювали бажання зустрічатися з молодшими партнерками: цей варіант обрали 33% опитаних чоловіків.
“Стосунки можуть бути складнішими, ніж здається на перший погляд, а люди нерідко покладаються на стереотипи, доки не стикаються з конкретними життєвими ситуаціями”, - зазначив фахівець Лі Мейсон, коментуючи результати дослідження.
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