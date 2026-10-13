Подільські Товтри: як давнє море створило "Крим" на Хмельниччині

Подільські Товтри / instagram.com_alex.alifanov / © Instagram

Реклама

Українське Поділля вміє дивувати: серед його пагорбів і долин здіймаються скелясті пасма, які нагадують про давнє море. «Високі скелі», які також називають «Високими каменями», розташовані в Івахновецькому ландшафтному заказнику на Хмельниччині в межах Національного природного парку «Подільські Товтри». Це мальовнича частина товтрового кряжа, яку за характерні пейзажі іноді називають «Подільським Кримом».

Риф із доісторичного моря

Приблизно 15–20 мільйонів років тому тут простягалося давнє море. Товтровий кряж сформувався не внаслідок звичайного горотворення, а завдяки діяльності морських організмів — вапнякові рештки водоростей, моховаток і коралів утворили давній риф. Коли море відступило, вітер, вода та вивітрювання поступово надали йому сучасного вигляду.

Реклама

Сьогодні «Високі скелі» вирізняються світлими вапняковими утвореннями, які здіймаються приблизно на 50–60 метрів над навколишньою рівниною. Самі Подільські Товтри — унікальна геологічна пам’ятка, а національний природний парк, створений 1996 року, охоплює понад 261 тисячу гектарів і є найбільшим в Україні за площею.

Реклама

«Високі скелі» — це місце, де мільйони років історії перетворилися на дивовижний пейзаж. Якщо плануєте подорож Поділлям, додайте цю локацію до маршруту. Тут можна відкрити незвичний бік української природи та побачити, наскільки різноманітними бувають краєвиди рідної країни.

Новини партнерів

Новини партнерів