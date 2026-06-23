Санжійський маяк: легендарний "утікач" на березі Чорного моря, який перемагає стихії

Санжійський маяк / © Credits

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На узбережжі Чорного моря в Одеській області стоїть один із найвідоміших маяків України — Санжійський. Його називають «маяком, який тікає», адже через постійні зсуви берегів споруду довелося буквально пересунути трохи далі від моря. Та за мальовничими краєвидами ховається не лише цікава інженерна історія, а й легенди, які сягають античних часів.

Білосніжна вежа на високому березі вже понад століття допомагає мореплавцям орієнтуватися в одній із найнебезпечніших ділянок Чорного моря. А ще цей маяк став справжнім символом боротьби людини зі стихією.

Чому саме тут з’явився маяк

Район біля Санжійки має особливе значення для судноплавства. Саме тут зустрічаються дві підводні морські течії — одна прямує з Босфору, інша з боку Керченської протоки.

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Таке природне явище створює складні умови для навігації та становить серйозну небезпеку для кораблів. Саме тому ще у 1792–1793 роках було вирішено встановити тут сторожову вежу з гарнізоном.

У ті часи про небезпеку мореплавців попереджали за допомогою морських прапорів, які підіймали на вежі. Це був перший крок до створення повноцінної навігаційної споруди на цьому узбережжі.

Від сторожової вежі до сучасного маяка

Капітальну будівлю маяка на цьому місці звели у 1921 році. Проте той маяк, який ми бачимо сьогодні, з’явився дещо пізніше. Сучасну башту спорудили у 1956 році. Вона стала важливим орієнтиром для суден, які проходять вздовж чорноморського узбережжя України.

Сьогодні висота вежі Санжійського маяка становить 28 м від основи, а висота вогню над рівнем моря сягає 41 м. Світло маяка видно на відстані до 17 морських миль, а це робить його важливим елементом системи навігації у регіоні.

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Маяк, який довелося рятувати

Одна з найцікавіших сторінок історії Санжійського маяка пов’язана не з морем, а із самим берегом. Протягом багатьох років узбережжя у районі Санжійки поступово руйнувалося через природні зсуви. Море невпинно наближалося до споруди, а місцями берег відступав настільки швидко, що вода підходила до маяка щороку приблизно на один метр. Зрештою ситуація стала критичною, тож щоб урятувати історичну споруду, у 2010 році маяк перенесли на 80 м углиб суші.

Саме після цього серед туристів закріпилася неофіційна назва — «маяк, який тікає». І хоча споруда фактично не рухається, її історія стала прикладом того, як інженерні рішення можуть допомогти зберегти важливі об’єкти навіть перед обличчям потужних природних процесів.

Таємниці античності та легенда про Вежу Неоптолема

Санжійський маяк оповитий не лише морськими історіями. За місцевими переказами, саме тут колись знаходилася загадкова Вежа Неоптолема — споруда, яка існувала ще в античні часи. Легенди розповідають, що згодом вона зникла під водами Чорного моря. Цікаво, що Вежа Неоптолема — не просто місцева легенда, а й об’єкт, про який згадували античні автори.

За однією з версій, вежа могла стояти на узбережжі Північно-Західного Причорномор’я ще в античні часи та слугувати орієнтиром для мореплавців, які курсували між грецькими колоніями Чорного моря. Її пов’язують із Неоптолемом — героєм давньогрецької міфології, сином Ахілла, який після Троянської війни став персонажем численних легенд та переказів.

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Згодом берегова лінія Чорного моря неодноразово змінювалася через природні процеси, зсуви та коливання рівня води. Саме тому виникла легенда, що Вежа Неоптолема нібито опинилася під водою. Прямих археологічних доказів існування споруди саме біля сучасної Санжійки поки що немає, однак ця історія настільки міцно закріпилася у місцевому фольклорі, що стала частиною культурної спадщини регіону.

Саме тому Санжійський маяк часто називають не лише важливим навігаційним об’єктом, а й місцем, де переплітаються реальна історія мореплавства та давні легенди Причорномор’я.

Сьогодення

Сьогодні Санжійський маяк залишається однією з найвідоміших пам’яток узбережжя Одеської області. Розташований у селі Санжійка, він приваблює туристів неймовірними краєвидами на Чорне море, мальовничими заходами сонця та атмосферою спокою. Особливо популярним це місце стає серед фотографів, які приїжджають сюди за ефектними кадрами білосніжної вежі на тлі безкрайнього моря.

Санжійський маяк — більше, ніж навігаційна споруда, це місце, де зустрічаються історія мореплавства, інженерна винахідливість, природна сила та стародавні легенди. Тож якщо ви шукаєте одну з найатмосферніших локацій на узбережжі Чорного моря, Санжійський маяк точно заслуговує на місце у вашому списку подорожей.

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