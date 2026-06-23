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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Орландо Блум вперше за довгий час показав своїх підрослих сина та доньку

Відомий актор поділився рідкісними кадрами зі свого сімейного життя.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Орландо Блум

Орландо Блум / © Associated Press

49-річний британський актор Орландо Блум, широко відомий усім за своїми ролями у фільмах «Пірати Карибського моря» та «Володар перснів», поділився у своєму Instagram фотографіями та відеороликами зі своєї недавньої поїздки на кемпінг разом із двома дітьми, 15-річним сином Флінном від колишньої дружини Міранди Керр та 5-річною донькою Дейзі, яку він виховує разом із колишньою коханою Кеті Перрі.

(щоб переглянути всі фото та відео, прокручуйте вправо)

Блум опублікував відео, на якому він прогулюється з донькою та своїм собакою Біггі Смоллз по пляжу. У якийсь момент він садить Дейзі собі на плечі й біжить до моря, а собака біжить за ними. Орландо також опублікував відеоролики, де він катається на велосипеді з дітьми гірською дорогою.

Донька Орландо Блума

Донька Орландо Блума

Орландо Блум із донькою та собакою

Орландо Блум із донькою та собакою

Син Орландо Блума

Син Орландо Блума

Блум не показує обличчя своїх доньки і сина.

Нагадаємо, що раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала милі фото Джейсона Стейтема з їхніми дітьми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
159
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