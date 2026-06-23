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- Шоу-бізнес
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Орландо Блум вперше за довгий час показав своїх підрослих сина та доньку
Відомий актор поділився рідкісними кадрами зі свого сімейного життя.
49-річний британський актор Орландо Блум, широко відомий усім за своїми ролями у фільмах «Пірати Карибського моря» та «Володар перснів», поділився у своєму Instagram фотографіями та відеороликами зі своєї недавньої поїздки на кемпінг разом із двома дітьми, 15-річним сином Флінном від колишньої дружини Міранди Керр та 5-річною донькою Дейзі, яку він виховує разом із колишньою коханою Кеті Перрі.
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Блум опублікував відео, на якому він прогулюється з донькою та своїм собакою Біггі Смоллз по пляжу. У якийсь момент він садить Дейзі собі на плечі й біжить до моря, а собака біжить за ними. Орландо також опублікував відеоролики, де він катається на велосипеді з дітьми гірською дорогою.
Блум не показує обличчя своїх доньки і сина.
Нагадаємо, що раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала милі фото Джейсона Стейтема з їхніми дітьми.