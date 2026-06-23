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Королева Матильда в кораловій сукні, а імператриця Масако — бузковій: монарші особи на церемонії привітання
Король Філіп та королева Матильда сьогодні організували церемонію привітання для імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако, які перебувають з державним візитом у Бельгії.
Офіційна церемонія відбулася на площі Пале-де-Палейзенплейн у Брюсселі. Державний візит імператора та імператриці Японії до Бельгії офіційно розпочався у вівторок після кількох днів без офіційних заходів, що дозволило імператору та імператриці відпочити та провести час із бельгійською королівською родиною.
У Королівському палаці Брюсселя відбулася урочиста церемонія прийому, на якій король Філіп та королева Матильда виступили в ролі господарів, продемонструвавши прекрасні взаємини та глибокі зв'язки, що об'єднують два королівські будинки.
На червоній доріжці, розстеленій перед палацом, королева Матильда вкотре продемонструвала свою елегантність, обравши дуже вдалий варіант образу. Королева одяглася в яскраву коралову сукню міді, з елегантним вирізом “човник”, прикрашеним тонкою вишивкою бісером і кристалами, а також широким поясом з тієї самої тканини, яка підкреслювала її фігуру і спадала по спідниці. Матильда доповнила свій образ обідком до тону, класичними замшевими туфлями тілесного кольору, короткими шкіряними рукавичками та клатчем теж до тону, а також одягла діамантові сережки.
Імператриця Масако залишилася вірною стриманій естетиці японського двору, обравши елегантний костюм з ніжного бузкового атласного шовку, поєднуючи його з відповідним капелюхом, клатчем і туфлями на підборах.
Король Філіп та імператор Нарухіто були у класичних чорних костюмах. Монарх віддав перевагу смугастому, а його гість звичайному однотонному.
Нагадаємо, вчора монарше подружжя та їхні гості з Японії вирушили до замку Сьєрньйон , де вперше сфотографувалися з королем Філіпом та королевою Матильдою та їхніми чотирма дітьми — принцесами Єлизаветою та Елеонором, а також принцами Габріелем та Еммануелем.