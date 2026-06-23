Імператриця Масако і королева Матильда / © Getty Images

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Офіційна церемонія відбулася на площі Пале-де-Палейзенплейн у Брюсселі. Державний візит імператора та імператриці Японії до Бельгії офіційно розпочався у вівторок після кількох днів без офіційних заходів, що дозволило імператору та імператриці відпочити та провести час із бельгійською королівською родиною.

У Королівському палаці Брюсселя відбулася урочиста церемонія прийому, на якій король Філіп та королева Матильда виступили в ролі господарів, продемонструвавши прекрасні взаємини та глибокі зв'язки, що об'єднують два королівські будинки.

Імператриця Масако і королева Матильда / © Getty Images

На червоній доріжці, розстеленій перед палацом, королева Матильда вкотре продемонструвала свою елегантність, обравши дуже вдалий варіант образу. Королева одяглася в яскраву коралову сукню міді, з елегантним вирізом “човник”, прикрашеним тонкою вишивкою бісером і кристалами, а також широким поясом з тієї самої тканини, яка підкреслювала її фігуру і спадала по спідниці. Матильда доповнила свій образ обідком до тону, класичними замшевими туфлями тілесного кольору, короткими шкіряними рукавичками та клатчем теж до тону, а також одягла діамантові сережки.

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Імператриця Масако залишилася вірною стриманій естетиці японського двору, обравши елегантний костюм з ніжного бузкового атласного шовку, поєднуючи його з відповідним капелюхом, клатчем і туфлями на підборах.

Імператриця Масако, імператор Нарухіто, король Філіп і королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп та імператор Нарухіто були у класичних чорних костюмах. Монарх віддав перевагу смугастому, а його гість звичайному однотонному.

Нагадаємо, вчора монарше подружжя та їхні гості з Японії вирушили до замку Сьєрньйон , де вперше сфотографувалися з королем Філіпом та королевою Матильдою та їхніми чотирма дітьми — принцесами Єлизаветою та Елеонором, а також принцами Габріелем та Еммануелем.

Король Філіп, імператриця Масако, імператор Нарухіто і королева Матильда / © Getty Images

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