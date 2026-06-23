Королева Матильда в кораловом платье, а императрица Масако - сиреневом: монаршие особы на церемонии приветствия

Императрица Масако и королева Матильда / © Getty Images

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Официальная церемония состоялась на площади Пале-де-Палейзенплейн в Брюсселе. Государственный визит императора и императрицы Японии в Бельгию официально начался во вторник после нескольких дней без официальных мероприятий, что позволило императору и императрице отдохнуть и провести время с бельгийской королевской семьей.

В Королевском дворце Брюсселя состоялась торжественная церемония приема, на которой король Филипп и королева Матильда выступили в роли хозяев, продемонстрировав прекрасные взаимоотношения и глубокие связи, объединяющие два королевских дома.

Императрица Масако и королева Матильда / © Getty Images

На красной ковровой дорожке, расстеленной перед дворцом, королева Матильда в очередной раз продемонстрировала свою элегантность, выбрав очень удачный цветовой вариант лука. Королева облачилась в яркое коралловое платье миди, с элегантным вырезом-лодочкой, украшенным тонкой и замысловатой вышивкой бисером и кристаллами, а также широким поясом из той же ткани, которая подчеркивала ее фигуру и ниспадала по юбке. Матильда дополнила свой образ ободком в тон, классическими замшевыми туфлями телесного цвета, короткими кожаными перчатками и клатчем в тон, а также надела бриллиантовые серьги.

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Императрица Масако осталась верна сдержанной эстетике японского двора, выбрав элегантный костюм из нежного сиреневого атласного шелка, сочетая его с подходящей шляпой, клатчем и туфлями на каблуках.

Императрица Масако, император Нарухито, король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и император Нарухито были в классических черных костюмах. Монарх предпочел полосатый, а его гость обычный однотонный.

Напомним, вчера монаршая чета и их гости из Японии отправились в замок Сьерньон, где впервые сфотографировались с королем Филиппом и королевой Матильдой и их четырьмя детьми — принцессами Елизаветой и Элеонором, а также принцами Габриэлем и Эммануэлем.

Король Филипп, императрица Масако, император Нарухито и королева Матильда / © Getty Images

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