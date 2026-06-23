Ошибка в имени в билете на поезд: пустят ли в вагон и как не остаться на перроне

Билет с чужим именем может стать основанием для отказа в посадке на поезд

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Неправильно указанное имя пассажира в железнодорожном проездном документе может стать официальным основанием отказа в посадке на рейс.

О такой распространенной ситуации и ее возможных последствиях рассказала пассажирка в социальной сети Threads , обратившись за разъяснением к перевозчику.

Ответ «Укрзализныци»

Женщина рассказала, что из-за сильной спешки случайно приобрела два билета по имени своей матери, хотя путешествовать они должны вдвоем. Она опасалась возвращать проездной документ из-за безумного спроса, однако волновалась, что ее не впустят в вагон с чужим именем. Представители компании отреагировали на запрос и дали однозначный ответ о действующих правилах перевозки.

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«К сожалению, Вас к посадке не допустят. Советуем оформить автовыкуп на правильное имя и фамилию, а затем вернуть один билет», — предупредили в «Укрзализныце».

Таким образом, компания отмечает, что данные в билете должны четко совпадать с документами пассажира, совершающего поездку. Рисковать в таких случаях не стоит, ведь официальные инструкции проводников остаются неизменными.

Опыт пассажиров

В то же время в комментариях к сообщению развернулась оживленная дискуссия, где опыт путешественников существенно разделился. Значительная часть людей утверждает, что на практике работники железной дороги часто игнорируют проверку документов, довольствуясь сканированием штрихкода с экрана.

«Я каждые 2 недели еду во Львов и обратно. Очень редко проводники просят документы», — поделился собственным опытом один из пользователей.

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Другие комментаторы также рассказали, что неоднократно ездили вместо родственников или друзей или покупали билеты на группу людей под одной фамилией без проблем. Некоторые даже советовали просто молча садиться в вагон и пытаться объяснить ситуацию только в случае возникновения вопросов.

Однако сама автор сообщения отметила, что во время предыдущей поездки проводник не пускал ее, пока не сверил лицо с приложением «Действие». Следовательно, несмотря на лояльность отдельных работников, поездка с чужим билетом — это всегда риск остаться на перроне.

Напомним, в течение трех месяцев лета "УЗ" перевезет 7 млн пассажиров. Из-за большого спроса в Украине наблюдается яростный дефицит билетов. Перевозчик поделился лайфгаками, как можно «выловить» нужные билеты .

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