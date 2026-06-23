Тоня Матвиенко призналась, как ее 27-летняя дочь стала беженцем в Германии и почему уехала из Украины

Тоня Матвиенко со старшей дочерью / © instagram.com/tonya_matvienko

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Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что ее старшая дочь стала беженцем в Германии.

Долгое время 27-летняя Ульяна жила в Украине, даже несмотря на полномасштабную войну. Однако недавно девушка уехала за границу. Тоня Матвиенко на проекте «Наодинці з Гламуром» признается, что ее первенец поселилась в Берлине, Германия. Там она уже успела найти работу и зарабатывает собственные средства.

«Дела у нее очень хорошо. Она сейчас живет в Берлине, Германия. Она работает. Уже полгода, как выехала, уехала из Украины. Жаль, но я стараюсь с ней почаще встречаться. Она во Львов недавно приезжала. Так что все хорошо! Да, она как беженец», — делится певица с Анной Севастьяновой.

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Старшая дочь Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко не скрывает, что очень скучает по Ульяне. Однако артистка желает для дочери лучшего. Теперь она лишь пытается чаще с ней видеться. А что касается причин выезда Ульяны, то ей просто стало страшно находиться в Украине под довольно частыми обстрелами.

«Просто в какой-то момент сказала, что больше не может. Ей страшно, волнуется», — объяснила артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ" Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о жизни старшей дочери Тони Матвиенко за границей. Мы также рассказывать и о детях других украинских звезд. Предлагаем узнать, как выглядят и чем занимаются дочери певицы Оли Поляковой, юмориста Евгения Кошевого и других.

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