Мистическое движение камней в Долине Смерти: что на самом деле заставляет тяжелые глыбы "ползать"

Национальный парк Долина Смерти. Фото Даниэля Майера, CC BY-SA 3.0 / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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Во время зимних наблюдений в 2014 году американские исследователи с помощью специальных GPS-трекеров впервые задокументировали феномен самостоятельного движения тяжелых камней на дне высохшего озера в Национальном парке Долина Смерти .

О результатах этого уникального эксперимента и настоящих причинах геологической загадки пишет Space Daily.

Тонкий лед вместо ураганов

Как выяснили специалисты, для перемещения глыб нужно очень редкое стечение погодных условий, в частности, образование мелкого зимнего озера глубиной до 10 сантиметров и ночные заморозки. Утром под солнцем тонкая ледяная корка раскалывается на большие плавучие панели, которые под действием легкого ветерка работают как бульдозеры и плавно толкают камни по грязи со скоростью несколько метров в минуту.

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«При таких условиях слой льда, не толще нескольких листов бумаги, способен толкать камень, тяжелее шара для боулинга, по дну пустыни», — объясняют авторы исследования.

Десятилетия ошибочных теорий

Исследователи пытались объяснить этот уникальный природный феномен с момента публикации первых официальных отчетов в 1948 году. На протяжении десятилетий специалисты ошибочно предполагали, что массивные глыбы передвигаются из-за аномальных сильных ветров или благодаря толстым ледниковым щитам, которые выполняют роль парусов.

Благодаря установлению современного метеорологического оборудования эти старые гипотезы были окончательно опровергнуты. Ученые доказали, что этот геологический процесс происходит чрезвычайно тихо и медленно, именно поэтому случайным наблюдателям никогда раньше не удавалось зафиксировать его вживую.

Напомним, ученые выяснили, кто на самом деле доставлял камни в Стоунхендж . Как установило новое исследование, транспортировку камней в Стоунхендж могли осуществлять люди.

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