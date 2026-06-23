Высокий уровень доверия в США: на Западе оценили роль Буданова в завершении войны

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Такое мнение высказали журналист The Insider Майкл Вайс и бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос во время подкаста The Bulwark.

По словам экспертов, Буданов имеет уникальный уровень доверия среди представителей американского разведывательного сообщества, сформировавшегося благодаря многолетнему сотрудничеству с американскими партнерами. Полимеропулос подчеркнул, что личное доверие между людьми, которые годами работали вместе над сложными задачами, имеет особое значение при переговорах и поиске решений в кризисных ситуациях.

«Это человек, который был очень близок к американцам. И когда он приезжает сюда в составе любой делегации во главе с Зеленским и встречается с ЦРУ, он для них – старый друг», — сказал Вайс.

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Майкл Вайс отметил, что в Вашингтоне Буданова воспринимается как один из наиболее авторитетных украинских представителей в сфере безопасности. По его мнению, нынешний политический пост Буданова лишь усиливает его влияние на будущие решения, связанные с безопасностью и международными переговорами.

"Тот факт, что сейчас он находится на политической должности в президентской администрации, а не просто в разведке... Следовательно, он будет человеком, который будет определять любое будущее урегулирование этой войны", - заявил он.

Во время разговора эксперты также упомянули о сотрудничестве между Украиной и США во время эвакуации людей из Афганистана в 2021 году. По их словам, Кирилл Буданов был вовлечен в координацию этих операций, а участие украинской стороны стало одним из примеров эффективного взаимодействия между двумя государствами. Этот факт подтверждается и публичными заявлениями самого Буданова, ранее сообщал об участии украинской военной разведки в эвакуационной миссии из Кабула.

По мнению американских аналитиков, сочетание боевого опыта, международных контактов и высокого уровня доверия среди западных партнеров делает Кирилла Буданова одной из наиболее влиятельных украинских фигур в вопросах безопасности и урегулирования войны.

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