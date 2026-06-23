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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Россияне ударили сразу тремя управляемыми авиабомбами: есть попадания и жертвы

РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по одному из населенных пунктов Запорожья.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россияне ударили сразу тремя управляемыми авиабомбами: есть попадания и жертвы

Женщина погибла, еще две - ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район.

В результате российской атаки на Запорожский район 23 июня погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, российские войска сбросили три управляемых авиабомба на село Марьевка.

«Три управляемых авиабомба враг сбросил на Марьевку. Одна женщина погибла. Еще две получили ранения», — отметил Федоров.

В результате атаки повреждены магазин и жилые дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях русского удара уточняется.

Напомним, днем 23 июня армия РФ нанесла баллистический ракетный удар по Украине. Есть «прилеты» в городе Кривой Рог.

А утром того же дня Запорожье взорвались взрывы. РФ атаковала в городе частную стоянку. На ее территории загорелись автомобили. Один человек получил травмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
232
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