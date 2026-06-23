Почему поза "69" идеальна только на картинке: Камасутра» и реальность

поза «69» / © Credits

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Глянцевые журналы, эротические романы и интернет-культура на протяжении многих лет изображали позу «69» как вершину сексуального искусства. Она кажется воплощением абсолютного равенства и взаимного наслаждения. Однако в реальной жизни попытка повторить эту красивую картинку часто превращается в неудобный квест, где вместо желанного оргазма партнеры думают только о том, как не задохнуться или не получить судорогу в ноге.

Специально для страницы Medical TV сексолог Святослава Федорец рассказала об этом мифе и объяснила, почему эта популярная поза так часто разочаровывает.

Эстетика против анатомии

Будем откровенны, поза «69» действительно выглядит великолепно. Особенно для мужчины, когда он лежит на спине, а девушка находится сверху. Однако эстетика в постели — это ещё не всё. В такой позе девушка, скорее всего, не кончит, откровенно говорит сексолог.

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И дело здесь не в отсутствии страсти, а в простой физиологии и психологии. Во-первых, в такой позе женщине крайне сложно полностью расслабиться. Во-вторых, наш мозг устроен так, что нам трудно одновременно и получать удовольствие, и доставлять его. Внимание рассеивается между собственными ощущениями и стремлением доставить удовольствие партнеру, из-за чего путь к оргазму просто блокируется.

Главная идея — ваш комфорт

Когда мы оказываем партнеру оральные ласки, тот, кто это делает, также должен находиться в максимально удобном для себя положении. Это не эгоизм, а качество секса. Чтобы оральный секс принёс максимум удовольствия, обратите внимание на два золотых правила:

Свобода движений, ведь человек должен свободно двигать руками, головой и всем телом, если это необходимо.

Время, ведь положение тела должно позволять вам находиться в нём достаточно долго.

Иногда для того, чтобы довести человека до оргазма, может потребоваться некоторое время.

Например, чтобы мужчина удовлетворил женщину, может потребоваться 10, 15 или даже больше минут, отмечает Святослава Федорец. Ни одна шея или спина не выдержит такого напряжения, если вы застыли в неудобной позе.

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Главный секрет незабываемого секса кроется не в сложных позах с картинок, а в базовом правиле: обоим партнерам должно быть удобно. Не бойтесь делить инициативу, чередовать роли и выбирать те позиции, в которых ваше тело расслаблено. В конце концов, лучшая поза в сексе — та, которая приводит вас к оргазму, а не к визиту к массажисту.

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