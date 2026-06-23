- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1311
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп назвал условие для переговоров с Россией: что должна сделать Украина
Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским перспективы дипломатии с РФ.
Президент США Дональд Трамп убежден, что переход к реальному дипломатическому процессу с Россией возможен только при мощном военном давлении со стороны Украины.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники во властных кругах.
Позиция Трампа по поводу переговоров — что заявил
По информации собеседников издания, в ходе разговора американский лидер подчеркнул, что именно активные действия ВСУ на фронте, а также нанесение ударов по целям вглубь территории РФ заставляют российскую сторону рассматривать вариант переговоров.
Эти вопросы обсуждались во время контактов между лидерами в двух форматах: в режиме тет-а-тет и при участии президента Франции Эммануэля Макрона.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Украина считает, что заручилась поддержкой Белого дома для кампании, которая должна принудить Россию к конструктивным переговорам.
Также мы писали, что после непростого 2025 года администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует признаки реального изменения подхода к Украине. Несмотря на оптимистические сигналы, остается главный вопрос: готовы ли в Вашингтоне превратить изменение риторики в реальные действия.
К слову, США в ООН призвали Россию немедленно согласиться на мирные переговоры, отметив, что время не на стороне Москвы.