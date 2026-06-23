Трамп назвал условие для переговоров с Россией: что должна сделать Украина

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп убежден, что переход к реальному дипломатическому процессу с Россией возможен только при мощном военном давлении со стороны Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники во властных кругах.

Позиция Трампа по поводу переговоров — что заявил

По информации собеседников издания, в ходе разговора американский лидер подчеркнул, что именно активные действия ВСУ на фронте, а также нанесение ударов по целям вглубь территории РФ заставляют российскую сторону рассматривать вариант переговоров.

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Эти вопросы обсуждались во время контактов между лидерами в двух форматах: в режиме тет-а-тет и при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

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Напомним, Украина считает, что заручилась поддержкой Белого дома для кампании, которая должна принудить Россию к конструктивным переговорам.

Также мы писали, что после непростого 2025 года администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует признаки реального изменения подхода к Украине. Несмотря на оптимистические сигналы, остается главный вопрос: готовы ли в Вашингтоне превратить изменение риторики в реальные действия.

К слову, США в ООН призвали Россию немедленно согласиться на мирные переговоры, отметив, что время не на стороне Москвы.

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