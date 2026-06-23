Роналду установил фантастический рекорд чемпионатов мира

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил выдающийся рекорд чемпионатов мира по футболу.

41-летний лидер португальской команды забил гол на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против Узбекистана, открыв счет в поединке.

Для Роналду это дебютный гол на текущем турнире. Криштиану стал первым игроком в истории, который забил на шести Мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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На 17-й минуте преимущество португальцев укрепил Нуну Мендеш, а уже на 39-й минуте счет стал разгромным — Роналду оформил дубль.

Для Криштиану это 9-й и 10-й голы на чемпионатах мира. Накануне рекордсменом по этому показателю стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси (18 мячей), оформив дубль в ворота Австрии.

В первом туре группы K сборная Португалии сенсационно не смогла обыграть команду ДР Конго (1:1), а Колумбия победила Узбекистан (3:1), который является дебютантом чемпионатов мира.

Другой матч второго тура этого квартета между сборными Колумбии и Др Конго состоится в среду, 24 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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