Колумбия победила Узбекистан в заключительном матче первого тура ЧМ-2026

Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

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Сборная Колумбии обыграла команду Узбекистана в матче первого тура группы K чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Ацтека" в Мехико завершился со счетом 1:3 .

Колумбийцы открыли счет в конце первого тайма — на 40-й минуте Даниэль Муньос в касание отправил мяч под перекладину после роскошного заброса от Луиса Диаса.

Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

На старте второго тайма Узбекистан, для которого это был дебютный матч на чемпионатах мира, сравнял счет — на 60-й минуте Аббосбек Файзуллаев стал автором исторического гола своей сборной на Мундиалях.

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Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

Однако уже на 65-й минуте южноамериканцы снова вышли вперед — Луис Диас получил передачу к левому флангу штрафной площадки от Густаво Пуэрты и точно пробил в дальний угол.

Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

Узбекистан — Колумбия / © Associated Press

В компенсированное ко второму тайму время, на 90+9-й минуте, колумбийцы в третий раз поразили ворота подопечных Фабио Каннаваро — окончательный счет игры установил Хаминтон Кампас. Этим поединком завершился первый тур ЧМ-2026.

Узбекистан — Колумбия

В другом матче стартового тура группы K сборная Португалии сенсационно не смогла обыграть команду ДР Конго — 1:1.

Во втором туре Колумбия 24 июня встретится с ДР Конго, а Узбекистан 23 июня сразится с Португалией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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