Англия в зрелищной голевой перестрелке одолела Хорватию на ЧМ-2026

Англия — Хорватия / © Associated Press

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Сборная Англии одолела команду Хорватии в матче первого тура группы L чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне завершился со счетом 4:2 .

Англичане открыли счет на 12-й минуте встречи — Гарри Кейн со второй попытки реализовал пенальти, назначенный за фол Луки Модрича против Нони Мадуэке в штрафной площадке хорватов.

Сразу Кейн не переиграл голкипера "клетчатых" Доминика Ливаковича с пенальти, но арбитр решил, что Ливакович слишком рано вышел из ворот и попросил перебить 11-метровый. Со второй попытки Гарри поразил правый нижний угол.

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Англия — Хорватия / © Associated Press

Англия — Хорватия / © Associated Press

На 36-й минуте хорваты сравняли счет — Мартин Батурина с правого угла штрафной площадки отправил мяч в левую "девятку".

Англия — Хорватия / © Associated Press

На 42-й минуте "Три льва" снова вышли вперед — Кейн оформил дубль, ударом головой замкнув подачу Деклана Райса с углового.

Англия — Хорватия / © Associated Press

Англия — Хорватия / © Associated Press

Однако еще до перерыва Хорватия во второй раз отыгралась — на 45+5-й минуте Петар Муса в касание пробил под Джорданом Пикфордом после передачи Ивана Перишича.

Англия — Хорватия / © Associated Press

Англия — Хорватия / © Associated Press

На старте второго тайма подопечные Томаса Тухеля уже в третий раз за матч повели в счете — Джуд Беллингем на 47-й минуте получил мяч на фланге, ворвался в чужую штрафную площадку и точно пробил в дальний угол.

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Англия — Хорватия / © Associated Press

Англия — Хорватия / © Associated Press

На 85-й минуте Англия забила четвертый гол — Маркус Рашфорд получил мяч на левом фланге штрафной площадки, качнул защитника и точно пробил под правую штангу.

Англия — Хорватия / © Associated Press

После этого родоначальники футбола довели дело до победы над бронзовым призером прошлого мирового первенства. В матче за третье место на ЧМ-2022 хорваты обыграли Марокко (2:1), тогда как англичане остановились в четвертьфинале, уступив будущему финалисту — команде Франции (1:2).

В другом матче стартового тура группы L встретятся сборные Ганы и Панамы. Этот поединок состоится 18 июня, в 02:00 по киевскому времени.

Во втором туре Англия 23 июня сразится с Ганой, а Хорватия 24 июня сыграет с Панамой.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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