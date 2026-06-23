Високий рівень довіри у США: на Заході оцінили роль Буданова у завершенні війни

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Таку думку висловили журналіст The Insider Майкл Вайс та колишній співробітник ЦРУ Марк Полімеропулос під час подкасту The Bulwark.

За словами експертів, Буданов має унікальний рівень довіри серед представників американської розвідувальної спільноти, який сформувався завдяки багаторічній співпраці з американськими партнерами. Полімеропулос наголосив, що особиста довіра між людьми, які роками працювали разом над складними завданнями, має особливе значення під час переговорів і пошуку рішень у кризових ситуаціях.

«Це людина, яка була дуже близькою до американців. І коли він приїжджає сюди у складі будь-якої делегації на чолі із Зеленським і зустрічається із ЦРУ, він для них старий друг», — сказав Вайс.

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Майкл Вайс зазначив, що у Вашингтоні Буданова сприймають як одного з найбільш авторитетних українських представників у сфері безпеки. На його думку, нинішня політична посада Буданова лише посилює його вплив на майбутні рішення, пов’язані з безпекою та міжнародними переговорами.

«Той факт, що зараз він перебуває на політичній посаді у президентській адміністрації, а не просто в розвідці… Отже, він буде людиною, яка визначатиме будь-яке майбутнє врегулювання цієї війни», — заявив він.

Під час розмови експерти також згадали співпрацю між Україною та США під час евакуації людей з Афганістану у 2021 році. За їхніми словами, Кирило Буданов був залучений до координації цих операцій, а участь української сторони стала одним із прикладів ефективної взаємодії між двома державами. Цей факт підтверджується й публічними заявами самого Буданова, який раніше повідомляв про участь української воєнної розвідки в евакуаційній місії з Кабула.

На думку американських аналітиків, поєднання бойового досвіду, міжнародних контактів та високого рівня довіри серед західних партнерів робить Кирила Буданова однією з найбільш впливових українських фігур у питаннях безпеки та майбутнього врегулювання війни.

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