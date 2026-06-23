Те, що було незрозумілим, раптом стане очевидним: прогноз за оракулом Ленорман на 24 червня 2026 року

Оракул Ленорман / © Pixabay

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День проходить під впливом карт Книга — Сонце — Дороги.

Загальна енергія дня

Ця комбінація говорить про приховану інформацію, момент істини і необхідність вибору. Те, що тривалий час залишалося незрозумілим або прихованим, почне відкриватися саме сьогодні.

Ви можете отримати відповідь, яка змінить ваше ставлення до ситуації або допоможе визначитися з подальшими кроками.

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Робота і фінанси

У професійній сфері можливі:

— важливі відкриття

— рішення щодо роботи або проєкту

— прояснення фінансової ситуації

— нові можливості, які вимагатимуть швидкого вибору

Сьогодні виграє той, хто не боїться дивитися на факти.

Стосунки

У стосунках можливий момент чесності.

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Можливі:

— відверта розмова

— зізнання

— прояснення почуттів

— рішення щодо майбутнього

Ілюзії поступово зникають, залишаючи місце для ясності.

Психологічний стан

З’явиться сильне бажання зрозуміти, що відбувається насправді.

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Багато хто відчує, що настав час ухвалювати рішення, а не жити у невизначеності.

Порада від Ленорман

Не уникайте відповідей, навіть якщо вони змінюють ваші плани.

Іноді правда — це саме той ресурс, який допомагає рухатися вперед.

24 червня — це день істини, відповідей і важливого вибору.

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Те, що сьогодні стане зрозумілим, може визначити події найближчих тижнів.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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