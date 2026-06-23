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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

Тоня Матвієнко зізналась, як її 27-річна донька стала біженкою в Німеччині та чому виїхала з України

Тривалий час, попри повномасштабну війну, Уляна перебувала в Україні. Проте вона все ж таки виїхала за кордон.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Тоня Матвієнко зі старшою донькою

Тоня Матвієнко зі старшою донькою / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналась, що її старша донька стала біженкою в Німеччині.

Тривалий час 27-річна Уляна жила в Україні, навіть попри повномасштабну війну. Проте нещодавно дівчина виїхала за кордон. Тоня Матвієнко на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що її первістка оселилась в Берліні, Німеччина. Там вона вже й встигла знайти роботу та заробляє власні кошти.

«Справи в неї дуже добре. Вона зараз живе в Берліні, Німеччина. Вона працює. Вже пів року, як виїхала, поїхала з України. Шкода, але я намагаюся з нею частіше зустрічатися. Вона до Львова нещодавно приїжджала. Так що все добре! Так, вона як біженка», — ділиться співачка з Анною Севастьяновою.

Старша донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Старша донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко не приховує, що неабияк сумує за Уляною. Проте артистка бажає для доньки найкращого. Тож, зараз вона лише намагається частіше з нею бачитися. А що ж стосується причин виїзду Уляни, то їй просто стало страшно перебувати в Україні під доволі частими обстрілами.

«Просто в якийсь момент сказала, що більше не може. Їй страшно, хвилюється», — пояснила артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ" Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про життя старшої доньки Тоні Матвієнко за кордоном. Ми також розповідати й про дітей інших українських зірок. Пропонуємо дізнатися, який вигляд мають та чим займаються доньки співачки Олі Полякової, гумориста Євгена Кошового та інших.

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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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