Черги, космічні ціни й дефіцит бензину навіть у Москві: росіяни скаржаться на паливну кризу (відео)

Відсутній бензин на АЗС

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У Мережі з’являються повідомлення з різних регіонів РФ про проблеми з постачанням бензину та дизельного палива. На окремих автозаправках утворюються довгі черги, а також вводять обмеження на відпуск пального в одні руки. Про труднощі із заправкою повідомляють, зокрема, жителі Московської області та низки інших регіонів країни.

Про це повідомляють росЗМІ.

Дата публікації 16:55, 23.06.26 Кількість переглядів 4 Росіяни скаржаться на черги на заправках та обмеження продажу

Що кажуть росіяни

«В Нижнем Тагиле уже третья заправка есть только дизель. Что делать? У меня осталось Посдакаите, где вы заправляетесь?»

«Добралися до Ленінградської області. Написано, що лише 30 літрів на бак. Думаю, скоро й до Пітера долетить. Добре, що в нас пів бака є. Залиємо, поїдемо далі до Пскова. Піздєц»

Росіяни бідкаються, що на АЗС — шалені черги. Так, щоб заповнити бак треба стояти 2 години, а в каністри пальне не відпусткають. На більшість мережевих заправок міста Іваново запискають лише спецтранспорт.

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Паливна криза спіткала навіть мешканців Москви та Підмосков’я. За даними журналістів, у Раменському, Жуковському, Дементьева та Доніно фіксуються перебої з бензином на АЗС. На зааправках, які працюють, черги від 40 хвилин. Йдеться і про завищені ціни на деяких точках — по 99,99 рублів за літр.

«Основний попит йде на канітри. Хтось перепродає, хтось бере для себе. Їх заборонили заправляти», — розповів співробітник АЗС.

АЗС на Рязанському проспекті Москві також пропонувала лише дизпаливо. Велика заправна станція у Сормовському проїзді взагалі не працювала. Вочевидь, бензин для жителів столиці вже став розкішшю.

«Все, немає, нічого немає», — вигукнув співробітник іншої АЗС.

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Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, Росія розглядає імпорт пального та державні субсидії для стримування цін на бензин і дизель. У такий спосівю влада прагне пом’якшити дефіцит, спричинений ударами по нафтопереробних заводах внаслідок українських атак.

За даними «Ведомостей», питання імпорту пального обговорювалося на нараді під головуванням віцепрем’єра Олександра Новака.

«Субсидії на імпортне паливо також розглядалися з метою обмеження цін на паливо, що є делікатним питанням для громадськості та небажаним фактором для ширшої інфляції», — йдетьс у повідомленні.

Тим часом у тимчасово окупованому Севастополі запроваджують додаткові обмеження: скорочено роботу громадського транспорту, магазинів і закладів харчування, а також обмежено вуличне освітлення і масові заходи на відкритому повітрі.

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У низці регіонів РФ уже фіксують дефіцит пального, зростання цін і черги на АЗС. Через атаки на НПЗ Росія була змушена обмежити експорт бензину та авіапалива, а виробництво та морський експорт нафтопродуктів знизилися.

Як стало відомо, Росія може бути змушена імпортувати бензин і дизель із країн Азії, щоб подолати паливну кризу. Причина проблем — пошкодження нафтопереробних заводів через українські атаки дронами, що зменшило виробництво пального. Також обговорюється варіант, що РФ може використовувати «тіньовий флот» для логістики пального. У країні вже фіксують дефіцит, зростання цін і перебої з постачанням у регіонах, попри спроби влади стабілізувати ринок.

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