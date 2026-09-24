Пари, які з’їжджаються "перевірити стосунки", частіше розходяться: правда чи міф

Пари, які з’їжджаються «перевірити стосунки», частіше розходяться / © Credits

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Для одних закоханих переїзд під один дах — природний наступний крок, коли хочеться більше часу проводити разом, ділити побут і будувати спільне життя. Для інших це своєрідний «тест-драйв» стосунків, а що ж буде, якщо ми почнемо жити разом.

Є й цілком практичні причини — економія грошей, зручність або бажання спростити побут. І хоча спільне проживання саме по собі не визначає майбутнє пари, дослідники дедалі частіше звертають увагу на мотиви, які стоять за цим рішенням, про це розповіло видання Psychology Today

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«Хочемо бути разом» або «перевіримо, чи вийде»

Дослідження Клер Чепмен та її колег з Університету Денвера, опубліковане 2026 року, простежувало стосунки 485 дорослих людей протягом 5 років. Учасники або вже жили разом, або переїхали до спільного житла під час дослідження. Вони розповідали про причини такого рішення, а також регулярно оцінювали задоволеність стосунками, рівень конфліктності спілкування та відданість партнерству. За п’ять років 139 учасників, а це 28,7%, пережили розставання.

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Найцікавіше виявилося у мотивації, люди, які переїжджали разом, щоб проводити більше часу одне з одним, надалі повідомляли про вищу задоволеність стосунками, менше негативного спілкування та більшу відданість партнеру. А от ті, хто називав головною причиною «перевірку стосунків», частіше мали нижчу задоволеність, більше негативного спілкування та меншу відданість. Саме цей мотив також був пов’язаний із вищою ймовірністю розставання.

Водночас практична причина — зручність — не показала помітного зв’язку ні з якістю стосунків, ні з ризиком розставання.

Справа не лише у спільному побуті

Є важливий нюанс, дослідники не виявили, що певна причина переїзду згодом змінювала траєкторію стосунків. Незалежно від мотиву, з часом задоволеність стосунками у середньому знижувалася, а негативне спілкування посилювалося, тоді як відданість залишалася відносно стабільною.

Тож причина, через яку пара з’їжджається, радше відображає стан стосунків у цей момент, ніж визначає їхнє майбутнє. І тут дослідження пропонує цікавий поворот. Люди, які переїжджають разом саме для того, щоб «перевірити стосунки», можливо, вже мають певні сумніви. Вони можуть сподіватися, що спільний побут допоможе зміцнити зв’язок, але життя під одним дахом здатне не усунути ці сумніви, а зробити їх помітнішими. У такому сенсі «тест» справді може спрацювати, просто він не обов’язково дає бажану відповідь.

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Спільне життя не має універсального сценарію. Для одних пар це спосіб стати ближчими, для інших — практичне рішення, а для когось — спроба зрозуміти, чи є у цих стосунків майбутнє.

Нове дослідження показує, що сам переїзд під один дах не є головним фактором. Значно цікавіше подивитися на те, що саме стоїть за бажанням жити разом: прагнення бути ближчими чи надія нарешті отримати відповідь на вже наявні сумніви.

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