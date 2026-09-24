"Секс — це коротка дистанція": Тарас Цимбалюк видав пікантне зізнання про жінок

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк, який перебуває у стосунках з акторкою Оленою Світлицькою, розповів, що насправді приваблює чоловіків у жінках і що змушує їх хотіти повертатися до коханої знову і знову.

Тарас поділився роздумами зі своєю аудиторією в Instagram. Актор зізнався, що чоловіки часто спершу реагують саме на зовнішність. Їх можуть зацікавити довгі ноги, красиві груди чи сексуальне обличчя. Однак така симпатія не завжди означає, що між людьми виникне щось серйозне. За словами Цимбалюка, згодом на перший план виходять зовсім інші речі. І саме вони визначають, чи захоче чоловік залишатися поруч із жінкою.

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«Ми, чоловіки, іноді ведемося на довгі ноги, на красиві груди, на сексуальне обличчя. Ти побачив — все, мозок твій підзавис, якесь перезавантаження. Ведемося на картинку», — заявив Тарас.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор пояснив, що зовнішність може стати першим поштовхом до знайомства, проте сама собою не здатна втримати інтерес. На його думку, сексуальність жінки значно ширша за її фізичні дані. Особливо це стає помітно, коли стосунки виходять за межі першого захоплення. Тоді важливими стають спільні теми, комфорт у спілкуванні та емоційний зв’язок.

«Є така штука, про яку пацани не дуже люблять говорити публічно: найсексуальніша жінка на якомусь твоєму умовному периметрі, наприклад, в твоїй квартирі — це не завжди та жінка, до якої чоловік хоче повертатися додому. Тому що секс — це коротка дистанція. Ти отримав те, що ти хотів, ти кайфонув, а далі що? Вам немає про що говорити. І вам настільки ніяково, ви у ліжку після цього лежите і ти думаєш: "Піду я помиюся і якомога швидше відсторонюся"», — розповів зірка.

Цимбалюк переконаний, що справжній потяг перевіряється у звичайному житті. Жінка має подобатися чоловікові не лише тоді, коли вона ретельно підготувалася до побачення, а й у найбуденніші моменти. Водночас важливу роль відіграє її особистість і те, що відбувається у неї всередині.

«Тому що жінка, яку ти обираєш собі в житті — вона має тобі подобатися в будь-якому емоційному стані, без настрою, в спортивках, коли в неї шо попало на голові, до сексу, після сексу, особливо під час сексу. Тебе має притягувати не тільки її тіло. Хоча я вважаю, що секс — одна з найважливіших складових стосунків. Тебе має притягувати те, про що вона думає, її зміст», — наголосив він.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор також звернув увагу на те, як почуття здатні змінювати сприйняття зовнішності людини. За його словами, жінка може спочатку зовсім не відповідати образу ідеальної красуні, який чоловік створив у своїй голові. Проте через кілька місяців усе може змінитися — і саме вона стане для нього найпривабливішою.

«І парадокс в тому, що жінка може взагалі не відповідати оцій вашій картинці в голові, уявленню про ідеальну красуню, але проходить кілька місяців і ти думаєш: "Яка вона прекрасна. Та вона — найсексуальніша жінка планети. Бо вона моя". І тут напрошується найголовніше. Так, дійсно, красою іноді можна зачепити увагу чоловіка. Але зробити так, щоб чоловік хотів постійно повертатися до тебе додому — це вже абсолютно інша жіноча сила», — резюмував Тарас.

Нагадаємо, нещодавно обраниця Цимбалюка заінтригувала відвертою заявою про Тараса та їхні стосунки.

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