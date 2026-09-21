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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
520
Час на прочитання
2 хв

Обраниця Цимбалюка заінтригувала відвертою заявою про Тараса та їхні стосунки: "Різні етапи в житті"

Світлицька розповіла, чому вони нечасто з’являються разом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Українська акторка Олена Світлицька відверто розповіла про стосунки з Тарасом Цимбалюком та їхнє провокативне відео.

Останнім часом особисте життя зіркової пари дедалі частіше опиняється в центрі уваги. Пара не приховує своїх стосунків у соцмережах, однак не поспішає ділитися всіма подробицями роману. Окрему хвилю обговорень викликало спільне відео акторів з Одеси. У ньому ніжні кадри закоханих раптово змінюються сценами фільму «Містер та місіс Сміт» зі стріляниною та сварками. Такий контраст змусив прихильників замислитися, чи не натякала пара на певні труднощі у своїх стосунках.

«Насправді коментар досить простий: у стосунках можуть бути різні періоди, різні етапи в житті. Але найголовніше — це все одно знайти в собі сили об’єднатися і, можливо, навіть бути проти всіх. Як, власне, містер і місис Сміт у цьому фільмі», — пояснила Світлицька в коментарі Blik.ua.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Акторка наголосила, що вони з Цимбалюком не публікують спільний контент спонтанно. Особисті моменти пара спершу обговорює між собою, адже не все, що відбувається у їхньому романі, призначене для широкої аудиторії.

«Ми завжди з Тарасом обговорюємо, перш ніж публікувати спільні якісь матеріали. Коли це стосується мого особистого бренду, звісно, ми радимося з командою. Коли це стосується мого особистого життя і наших стосунків з Тарасом, то це наша особиста справа», — сказала артистка.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Попри публічність, Світлицька не збирається перетворювати свої стосунки на реаліті-шоу для підписників. Вона зізналася, що хотіла б залишити частину особистого життя виключно між ними. Саме тому спільні появи пари на світських заходах трапляються не так часто: їхні робочі графіки регулярно розходяться.

«Так хочеться, щоб воно було тільки нашим», — лаконічно зазначила Олена.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк емоційно висловився про роман зі Світлицькою та ставлення до її дітей, опублікувавши обурливе відео про «жінок з причепом».

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