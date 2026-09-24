Нічний в'їзд із Німеччини та ніж із кухні: всі подробиці нападу українця на монастир у Польщі

Фото: GAZETA JAROSŁAWSKA

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У четвер, 24 вересня, у Польщі, поблизу українського кордону стався кривавий інцидент, який збурив інформпростір обох країн — у польському місті Ярослав (Підкарпатське воєводство) 31-річний громадянин України вчинив збройний напад із кухонним ножем на території абатства сестер-бенедиктинок. Унаслідок різанини загинув один зі священнослужителів, ще четверо людей дістали поранення, з них один священник перебуває у критичному стані.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про цю трагедію.

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Українець напав на священика та прихожан

Трагедія сталася у четвер вранці в бенедиктинському монастирі на вулиці Бенедиктинській у Ярославі.

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«Близько 9:30 ранку 31-річний чоловік проник до абатства та напав на духовенство з ножем. В результаті нападу одна людина (чоловік) загинула та четверо отримали поранення — троє чоловіків та жінка», — повідомила поліція Ярослава.

«Громадянина України було негайно затримано поліцією після нападу на п’ятьох осіб. Служби розслідують мотиви та обставини інциденту», — написав міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський.

Жертвою став священик, намагаючись його зупинити.

За словами польських правоохоронців, для вбивства злочинець використав ніж, який взяв з кухні абатства.

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Що відомо про поранених

«Щодо постраждалих, то це четверо чоловіків та одна жінка. Нам вже відомо, що троє з них — священнослужителі. Двоє — миряни. У нас вже є підтверджена інформація про смерть однієї людини», — сказала Божена Гараш-Волошин з повітової прокуратури в Перемишлі, передає Тvn24.pl.

Вона додала, що «дві людини в медичному центрі в Ярославі перебувають у стані загрози життю».

Шокувальні свідчення очевидців

«Перший напад стався в кафе. Хтось утік, намагаючись зачинити двері церкви, тому він пройшов через інші двері. Священик, який там був, напав на нього, намагаючись зупиниити, і коли він упав, той знову вдарив його ножем… Він вдарив його ножем і цей священик мертвий», — розповіла черниця, настоятелька монастиря Барбара Дендор, передає «Польське радіо 24».

«Чоловік, який увірвався з ножем, просто почав вбивати…» — додала розпачлива жінка. Настоятелька бенедиктинських сестер у Ярославі зізналася, що ніколи раніше не зустрічала нападника.

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Сестра Барбара Дендор розповіла, що територія абатства відкрита, і кожен може зайти. Вона заявила, що не знає, чому нападник прийшов до монастиря. Вона наголосила, що не пам’ятає жодних подібних нападів.

«Сьогодні, наскільки мені відомо, все почалося зі словесної агресії нападника. Після обміну словами розпочалися дії», — додала настоятелька.

«Нам відомо, що отець Станіслав мертвий, а отець Марек у важкому стані», — зазначила вона.

Настоятелька монастиря звернула увагу, що серед постраждалих є не лише духовенство, а й миряни.

«Ця подія сталася в Центрі формування християнської культури і безпосередньо не стосувалася сестер, але ми — як одна родина, і нам це дуже боляче. Я не бачила цієї події, але з розповідей знаю, що сталося. З вуст молоді я чула, що „це якийсь божевільний!“», — додала сестра Барбара.

Мешканці Ярослава говорять про «невдячних» українців

Мешканці Ярослава явно обурені нападом.

«Це величезна трагедія. Це наш притулок, оазис спокою. Зрештою, це реколекційний центр», — сказала одна з мешканок. Вона згадала, що коли почалася війна, монастир був «переповнений українцями». «Настоятель допомагав їм, а сьогодні хтось з України напав на нього. Неймовірна трагедія», — сказала пані Уршула.

Інший мешканець Ярослава також заявив про «невдячність» українців.

«Це була „жорстокість у святому місці“. Отець-ректор цього центру був неймовірно відданим і доброзичливим до всіх, незалежно від віросповідання чи походження. Він вітав, годував і надавав притулок, особливо у 2022 році. Коли спалахнула війна, Росія вторглася в Україну, і багато українців знайшли тут притулок. Для нас, мешканців Ярослава, це неймовірний шок, що така подія сталася саме тут», — наголосив він.

Нові деталі від польської прокуратури: незрозумілий маршрут українця

Прокуратура Польщі розслідує обставини нападу з ножем, що стався у четвер у бенедиктинському абатстві в Ярославі. За даними слідства, 31-річний українець вночі в’їхав до Польщі з Німеччини та прямував до прикордонного переходу з Україною, але не перетнув кордон. Незрозуміло, як він потрапив до абатства та які були його мотиви.

«Ми вже підтвердили, що це громадянин України, який сьогодні вночі в’їхав до Польщі з Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчові, але не перетнув там кордон. Ми поки що не знаємо, як він потрапив сюди, до бенедиктинського абатства в Ярославі», — сказала речниця прокуратури у Перемишлі.

Речницю також запитали, чи може вона підтвердити повідомлення свідків про те, що чоловік намагався потрапити до центру для біженців. «Ні, у нас немає такої інформації», — відповіла вона.

Вона зазначила, що арешт відбувся на території абатства. У чоловіка взяли зразок крові, який буде перевірено на вміст наркотиків та алкоголю.

На інцидент відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований нападом українця на монастир у польському Ярославі. Він висловив співчуття родині загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

«Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно з законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору», — додав глава держави.

Посольство України в Польщі також засудило цей напад.

Польскі політики обурені

Своєю чергою прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що «злочинець — громадянин України — буде покараний із повною суворістю польського закону».

Президент Польщі Кароль Навроцький різко заявив, що «напад вимагає рішучої відповіді з боку держави».

Він наголосив, що «перед обличчям таких дій держава повинна бути сильною, діяти швидко та безжально, забезпечуючи виконання закону». «Принципи та цінності нашої спільноти повинні поважатися всіма, хто проживає в нашій країні», — додав він.

«Висловлюю найщиріші співчуття родині жертви та бажаю пораненим швидкого одужання. Очікую негайного та ретельного розслідування і суворого покарання для українця, який скоїв ці злочини. Не може бути жодної поблажливості чи поступок перед обличчям жорстокого насильства. Держава повинна діяти рішуче, а безпека польських громадян має бути абсолютним пріоритетом. Польща повинна залишатися в безпеці!» — пригрозив Матеуш Моравецький, депутат Сейму і колишній польський прем’єр.

Інший депутат вимагає навіть викликати українського посла.

«Висловлюю співчуття родині та близьким жертви. Молюся за постраждалих. За даними поліції, заарештований злочинець — 31-річний громадянин України. Очікую швидкого розслідування та суворого покарання. Міністерство закордонних справ має викликати посла України, а українська сторона має надати польським службам повну інформацію про минуле злочинця», — сказав депутат Сейму Марцін Горала.

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