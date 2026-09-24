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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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603
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3 хв

Потужний циклон суне на нові міста України, а у решту — йде потепління: як і же зміниться погода (мапа)

Синоптики прогнозують стрімку зміну синоптичної ситуації: на зміну затяжним дощам іде прояснення із поступовим підвищенням температури повітря.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Білка / фото ілюстративне

Білка / фото ілюстративне / © unsplash.com

Активний циклон, який приніс дощі в Україну, поступово відступає, відкриваючи шлях сухому та більш теплому повітрю. Уже 25 вересня більшість областей відчують потепління, хоча місцями ще можливі невеликі опади та нічна прохолода.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 25 вересня

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що активний циклон, який спричинив рясні дощі в Україні, поступово зміщується на північ та північний захід. Завтра, 25 вересня, завтра у центральних областях, у східній частині та на півдні України очікується суха погода з проясненнями.

Дощі, переважно невеликі, пройдуть у західних областях України та на півночі, а також трохи зачеплять Вінниччину.

Водночас температура повітря почне підвищуватися: вдень стовпчики термометрів коливатиметься від +15 до +19 градусів тепла, у південній частині очікується до +22 тепла. У західному регіоні очікується помірна прохолода: стовпчики термометрів удень покажуть від +12 до +16 градусів тепла. Водночас уночі по всій країні суттєво похолодає — температура знизиться до +5…+10 градусів тепла.

«Теплі ковдри, теплі піжами, пледи та пухнасті коти — в пріоритеті», — зауважує Діденко.

У Києві 25 вересня повітря прогріється до +15…+17 градусів, упродовж дня ймовірні невеликі дощі.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 25 вересня мінливу хмарність.

«Без опадів лише на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ», — прогнозують синоптики.
У східних областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується близько +14…+19 градусів тепла. В Карпатах вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів тепла.

Погода в Україні 25 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 25 вересня буде хмарно із проясненнями, синоптики істотних опадів не передбачають.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень буде від +14 до +19 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 25 вересня погоду визначатиме улоговина циклону з центром над Прибалтикою, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Очікується хмарна погода із дощами, вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 25 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +5 до +10 градусів тепла;

  • вдень від +16 до +21.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +7 до +9 градусів тепла;

  • вдень від +17 до +19 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 25 вересня буде хмарно й з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер дутиме південний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +6 до +11 градусів тепла, в прибережній зоні слід очікувати від +14 до +16 градусів тепла. У денні години повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

В Одесі температура вночі становитиме від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла. Температура морської води коливатиметься від +18 до +19 градусів.

Погода у Харкові

На Харківщині 25 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.

У Харкові температура повітря вночі буде від +7 до +9 градусів тепла, вдень слід очікувати +17…+19 градусів тепла.

Раніше синоптик розповів, коли в Україні чекати на другу хвилю «бабиного літа».

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