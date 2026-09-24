Белка / иллюстративное фото / © unsplash.com

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Активный циклон, принесший дожди в Украину, постепенно отступает, открывая путь сухому и более теплому воздуху. Уже 25 сентября в большинстве областей станет теплее, хотя местами ещё возможны небольшие осадки и ночная прохлада.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 25 сентября

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что активный циклон, вызвавший проливные дожди в Украине, постепенно смещается на север и северо-запад. Завтра, 25 сентября, в центральных областях, в восточной части и на юге Украины ожидается сухая погода с прояснениями.

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Дожди, преимущественно небольшие, пройдут в западных областях Украины и на севере, а также немного затронут Винницкую область.

В то же время температура воздуха начнёт повышаться: днём столбики термометров будут колебаться от +15 до +19 градусов тепла, в южной части ожидается до +22 градусов тепла. В западном регионе ожидается умеренная прохлада: днем столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов тепла. В то же время ночью по всей стране значительно похолодает — температура снизится до +5…+10 градусов тепла.

«Теплые одеяла, теплые пижамы, пледы и пушистые кошки — в приоритете», — отмечает Диденко.

В Киеве 25 сентября температура воздуха достигнет +15…+17 градусов, в течение дня возможны небольшие дожди.

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В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют 25 сентября переменную облачность.



«Без осадков только на северо-западе, ночью и на северо-востоке страны местами небольшой дождь», — прогнозируют синоптики.

В восточных областях ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается около +14…+19 градусов тепла. В Карпатах ночью столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +7…+12 градусов тепла.

Погода в Украине 25 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 25 сентября будет облачно с прояснениями, синоптики не прогнозируют значительных осадков.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днём — от +14 до +19 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +17 градусов выше нуля.

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Погода во Львове

Во Львовской области 25 сентября погоду будет определять циклоническая впадина с центром над Прибалтикой, сообщают в областном гидрометцентре. Ожидается облачная погода с дождями, ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 25 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днём от +16 до +21.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днём от +17 до +19 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 25 сентября будет облачно с прояснениями. Без значительных осадков.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла, в прибрежной зоне следует ожидать от +14 до +16 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 1–2 км.

В Одессе ночью температура составит от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов тепла. Температура морской воды будет колебаться от +18 до +19 градусов.

Погода в Харькове

В Харьковской области 25 сентября будет переменная облачность, без значительных осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается +17…+19 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украине следует ожидать вторую волну «бабьего лета».

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