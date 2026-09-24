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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вторая волна "бабьего лета" в Украине: синоптик назвал точные даты

После непродолжительного похолодания в конце сентября в Украину вернется настоящее тепло.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Теплая погода еще порадует украинцев

Теплая погода еще порадует украинцев / © pexels.com

Уже с пятницы, 25 сентября, в Украину придет вторая волна «бабьего лета».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

То есть затяжного ненастья ожидать не стоит: осень решила сделать небольшую паузу и порадовать украинцев солнечными днями.

«Атмосферное давление начнет расти, облака рассеются, а температурные показатели пойдут вверх. В Украину зайдет сухое и комфортное "бабье лето"», — отметил он.

Погода на 24 сентября

В четверг, 24 сентября, активный южный циклон принесет в большинство областей Украины дожди с грозами, сильный ветер и значительное похолодание. В западных областях существенных осадков не предполагается. В течение дня столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла.

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