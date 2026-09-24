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Вторая волна "бабьего лета" в Украине: синоптик назвал точные даты
После непродолжительного похолодания в конце сентября в Украину вернется настоящее тепло.
Уже с пятницы, 25 сентября, в Украину придет вторая волна «бабьего лета».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.
То есть затяжного ненастья ожидать не стоит: осень решила сделать небольшую паузу и порадовать украинцев солнечными днями.
«Атмосферное давление начнет расти, облака рассеются, а температурные показатели пойдут вверх. В Украину зайдет сухое и комфортное "бабье лето"», — отметил он.
Погода на 24 сентября
В четверг, 24 сентября, активный южный циклон принесет в большинство областей Украины дожди с грозами, сильный ветер и значительное похолодание. В западных областях существенных осадков не предполагается. В течение дня столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла.