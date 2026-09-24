Маринованные грибы с медом / © www.freepik.com/free-photo

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Поскольку сезон грибов уже в самом разгаре, нужно знать несколько вкусных рецептов, чтобы замариновать грибы на зиму. Один из лучших рецептов имеет секретный ингредиент — мед. Как сделать маринованные грибы с медом и какой вкус это даст?

Рецептом делится Kobieta.

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Маринованные грибы с медом на зиму: очень вкусный рецепт

Сделайте несколько баночек маринованных грибов по новому рецепту — с медом. Эта пикантная заготовка имеет все шансы стать настоящей окрасой любого праздничного или повседневного стола.

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Обычно классическая уксусная закрутка нравится далеко не всем из-за чрезмерной остроты и кислинки. Попытки смягчить резкий аромат с помощью обычного сахара зачастую не дают желаемого результата, да еще и делают вкус посредственным.

Мед же идеально балансирует вкус маринованных грибов: он придает блюду мягкой сладости, окутывает его глубоким богатым ароматом и делает вкусовой профиль гармоничным.

Если под рукой есть у вас свежий натуральный мед, обязательно попробуйте этот рецепт маринованных грибов.

Ингредиенты

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свежие мелкие грибы — 0,5 кг;

вода — 3 стакана;

столовый уксус — 1 стакан;

лимонная кислота — 1 ч. ложка;

натуральный мед — 10 ст. ложек;

соль — 3 ч. ложки;

приправа гвоздика.

Как замариновать грибы с медом: пошаговый рецепт

Тщательно очистите грибы от земли и отварите в слегка подсоленной воде с добавлением лимонной кислоты. Дайте стечь лишней жидкости через дуршлаг. После этого разложите грибы по подготовленным простерилизованным стеклянным банкам. В каждую емкость положите по несколько бутонов гвоздики. Для маринада вскипятите воду. Сразу после снятия с огня влейте в уксус сотейник и хорошо перемешайте. Затем добавьте мед и размешивайте до полного растворения. Горячей медово-уксусной смесью полностью залейте грибы в банках. Простерилизуйте и закатайте заготовки.

Где искать грибы в сентябре 2026

Напомним, сентябрь считается одним из самых урожайных месяцев для грибников благодаря сочетанию прогретой почвы и осенней влаги от дождей и туманов.

В этот период в лесах активно растут белые грибы, осенние опята, маслята, подосиновики, подберезовики, рыжики, грузди и лисички. В зависимости от вида их можно найти в сосновых, хвойных, смешанных или лиственных лесах — на солнечных полянах, среди мха, у корней деревьев или на старых пнях.

Собирать грибы лучше всего утром, осторожно срезая или выкручивая их, чтобы не повредить грибницу. Главное правило безопасности — брать только хорошо знакомые съедобные виды, оставляя в лесу перезрелые или поврежденные экземпляры, а также избегать сбора у дорог или промзон. Перебирать и готовить урожай необходимо в тот же день, поскольку при комнатной температуре грибы быстро портятся.

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