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- Украина
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Курс валют на 25 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 25 сентября.
По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 12 копеек и составляет 44,97 грн, показатели евро и злотого упали — на 6 и 3 копейки соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,97 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,12 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,66 (-3 коп.)
Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026-й на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.