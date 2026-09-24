Трамп пригласил Путина в США на саммит G20: у ЕС удивили реакцией

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригласил главу Кремля Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. В Европейском Союзе заявили, что Россия остается членом G20, а значит, имеет право участвовать в заседаниях, в том числе на уровне глав государств.

Об этом заявил заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Олоф Гилл, передает корреспондент «Европейской правды».

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В то же время в ЕС подчеркнули, что используют площадку G20 для осуждения полномасштабного вторжения России в Украину и призывов к прекращению войны.

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Путин имеет право участвовать в саммите G20

По словам Гилла, статус России как члена G20 означает, что она имеет право участвовать в заседаниях объединения на разных уровнях.

«Первый пункт, который следует иметь в виду, состоит в том, что Россия остается членом G20. Она имеет право участвовать в заседаниях G20, в том числе на уровне министров и лидеров», — заявил представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что G20 является важной международной площадкой для обсуждения глобальных вызовов, часть которых связана с последствиями войны России против Украины.

ЕС продолжит осуждать войну России

Гилл также подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданское население Украины.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЕС последовательно использует заседание G20 для осуждения российской агрессии и призывов к ее прекращению.

«Такой подход с точки зрения Европейского Союза будет продолжаться независимо от участников любого заседания G20», — заявил представитель Еврокомиссии.

Таким образом, в ЕС отметили, что возможное участие Путина в саммите не изменит позиции Брюсселя по поводу войны России против Украины.

G20 в США — будет ли там Путин

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. По словам госсекретаря Рубио, Вашингтон рассчитывает, что президент России воспользуется приглашением и приедет на саммит «Группы двадцати».

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Также на полях Генассамблеи ООН президент Владимир Зеленский заявил о возможной трехсторонней встрече с участием Трампа и Путина в декабре в Майами во время саммита G20.

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