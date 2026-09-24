Худший день человечества: на дне океана нашли доказательства катастрофы, которая может повториться

Ученые нашли странный след у побережья США / © Фото из открытых источников

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Исследователи проанализировали морские керны, хранящие около 3100 лет истории землетрясений вдоль западного побережья Северной Америки. Они обнаружили признаки того, что крупные землетрясения в зоне субдукции Каскадия и северной части разлома Сан-Андреас в отдельных случаях могли происходить с интервалом от нескольких минут до нескольких часов.

Об этом пишет ScienceDaily со ссылкой на исследование ученых из Университета штата Орегон.

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Загадочные слои на дне океана

Ученые искали следы древних землетрясений в турбидитах — слоях осадка, которые могут образовываться после подводных оползней. Сильные землетрясения способны запускать такие процессы, поэтому в морском дне постепенно скапливается своеобразный геологический архив сейсмических событий.

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Особенно интересным оказался керн, полученный у побережья Северной Калифорнии. В нем исследователи увидели необычную картину: вместо привычной последовательности, где более мелкие частицы оседают сверху, на самом дне слоя оказался тонкий ил, а над ним — более грубый песок.

Такая структура могла возникнуть, если одно землетрясение повлекло за собой первый подводный оползень, а вскоре после него второй толчок сформировал новый слой осадка. Именно такие пары исследователи назвали doublets — двойными слоями.

Как объясняет Geological Society of America, радиоуглеродная датировка кернов, взятых к северу и югу от мыса Мендосино, показала необычное совпадение времени образования многих таких отложений. Для исследователей это стало аргументом в пользу того, что зафиксированные пары могли быть результатом двух отдельных землетрясений.

Три случая за 1500 лет

Точно установить, сколько минут или часов прошло между событиями тысячи лет назад, невозможно. Однако ученые обнаружили три эпизода за последние 1500 лет, когда землетрясения в Каскадии и северной части Сан-Андреаса, вероятно, происходили с очень коротким промежутком.

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Последний из этих случаев приходится примерно на 1700 год — именно тогда Каскадия пережила гигантское землетрясение, о котором известно не только по геологическим следам.

Как отмечает Геологическая служба США, землетрясение произошло 26 января 1700 года, а его магнитуду оценивают в пределах 8,7-9,2. Исследователи установили время происшествия, в том числе по данным дендрохронологии и японским записям о цунами, достигшем побережья Японии.

Новое исследование дает основания предполагать, что примерно в этот же период могло произойти и землетрясение на северной части Сан-Андреаса. Именно это совпадение стало одним из ключевых аргументов в пользу гипотезы о частичной синхронизации двух тектонических систем.

Открытие началось с ошибки

Самое интересное, что ключ к этой истории ученые нашли практически случайно. В 1999 году команда геолога Криса Голдфингера собирала керны у зоны Каскадия, но из-за ошибки в навигации судно оказалось примерно в 55 милях к югу от мыса Мендосино, то есть уже в районе Сан-Андреаса.

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Вместо того, чтобы возвращаться на запланированный маршрут, исследователи решили взять керн и с этого участка. Именно в нем впоследствии обнаружили необычные двойные слои, заставившие ученых пересмотреть вопрос о возможной связи между двумя разломами.

Голдфингер отметил, что ученые привыкли воспринимать будущее крупное землетрясение в Каскадии как наихудший сценарий, однако найденные данные показывают другую возможность: следующий сильный удар может произойти очень быстро после первого.

Может ли один разлом активировать другой

Исследователи не утверждают, что мощное землетрясение в Каскадии непременно запустит новое землетрясение на Сан-Андреасе. Речь идет о том, что геологическая запись содержит несколько случаев, которые могут свидетельствовать об очень тесной связи между событиями на двух системах разломов.

Отдельное землетрясение такого масштаба уже стало бы большим испытанием для спасательных служб и инфраструктуры. Если две большие системы разорвутся с коротким интервалом, чрезвычайная ситуация может одновременно охватить значительную часть западного побережья.

В таком сценарии серьезные проблемы могли бы возникнуть в нескольких крупных городах — от Сан-Франциско до Портленда, Сиэтла и Ванкувера. В то же время результаты исследования не являются прогнозом будущей катастрофы: они лишь показывают, что подобная последовательность событий уже могла случаться в прошлом.

Двойное мегаземлетрясение в США — последние новости

Западное побережье Северной Америки пересекает непростая система тектонических структур. Сценарий двойного мегаземлетрясения может затронуть территорию от Северной Калифорнии до Вашингтона и Британской Колумбии, а наибольшую опасность представляет возможное наложение последствий двух мощных землетрясений.

Особенность Каскадии в том, что сильный подземный удар здесь способен сопровождаться не только разрушениями на суше, но и подводными оползнями и цунами. Если же вскоре после него активируется Сан-Андреас, в помощи одновременно будут нуждаться несколько густонаселенных районов вдоль побережья.

Именно поэтому найденные на морском дне двойные слои имеют значение не только для реконструкции прошлых землетрясений. Они дают ученым возможность по-новому оценивать, как большие тектонические системы могут вести себя во время будущих сильных сейсмических событий.

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