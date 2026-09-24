Віталіна Біблів вперше розповіла про своє весілля — чоловік просто сказав: "Поїхали"

Віталіна Біблів з чоловіком та собакою / © instagram.com/vitalinabibliv

Реклама

Українська акторка Віталіна Біблів вперше розповіла, як вийшла заміж за коханого Володимира та чому їхнє весілля відбулося без білої сукні й пишного святкування.

Артистка зізналася, що ніколи не мріяла про класичне весілля. Вона уявляла цей день зовсім інакше. Ба більше, Біблів жартувала, що її весілля неодмінно мало б бути смішним. Зрештою, так і сталося, але навіть вона не очікувала, наскільки спонтанним буде цей важливий момент. Одного ранку чоловік просто запропонував їй поїхати з ним. Куди саме — Віталіна навіть не запитала.

Реклама

«Я завжди сміялася, що я, коли буде в мене весілля, то воно буде смішне. Це буде кукла на капоті, от все, що некрасиве було на весіллях. Я би то все просто простібала — лебеді на відео, чоловіка на руки. Я ніколи не мріяла одягнути білу сукню, от це — лебеді, ці голубі літають, дорожка», — пригадала акторка в інтерв’ю Мирославі Мандзюк.

Реклама

Віталіна Біблів / © скриншот з відео

За словами Біблів, одного дня її чоловік Володимир сказав: «Поїхали». Вони вирушили до РАЦСу, де чоловік повідомив, що вони зараз просто розпишуться — і на цьому все. Акторка погодилася, адже заздалегідь вирішила, що не хоче влаштовувати пишного святкування під час війни. Вона наголосила, що це її особисте рішення і кожен сам визначає, як проживати такі моменти.

«Одного дня ми прокинулись і чоловік каже: "Поїхали". Я навіть не спитала куди. Кажу: "Поїхали". Приїжджаємо в РАЦС. Каже: "Зараз розпишемось і все". Я кажу: "Хорошо". Бо я казала, що не хочу ніяких цих… По-перше, війна — не на часі. Я для себе ухвалила рішення, що ніяких пишних святкувань не буде, доки ми не переможемо», — поділилася Віталіна.

Втім, навіть тихо розписатися подружжю не вдалося. Коли вони прийшли забирати документи, працівниці РАЦСу вже чекали на них із маленьким сюрпризом. У приміщенні влаштували символічне привітання із шампанським. А сама наречена була зовсім не в образі з весільних фотосесій — на ній була футболка з Лесею Українкою та спідниця, тоді як її чоловік одягнув сорочку і джинси.

«Просто в мене була футболка з Лесею Українкою, спідниця, чоловік теж — сорочка, джинси. Але це так було мило. Ми періодично переглядаємо це відео», — розповіла акторка.

Реклама

Віталіна Біблів / © скриншот з відео

До слова, весільна каблучка в подружжя все ж була заздалегідь. Біблів пояснила, що вони придбали її ще раніше, а Володимир казав: «Хай буде». А от прізвище після одруження акторка не змінювала.

Зараз Віталіна та Володимир також замислюються про вінчання. Акторка зізналася, що для неї це особливий крок, адже вона сприймає його як рішення на все життя. Водночас Біблів називає себе однолюбкою і говорить, що хотіла б пройти цю церемонію саме з чоловіком, якого кохає.

Нагадаємо, нещодавно співачка SWOIIA, відома як Ассоль, таємно вийшла заміж. Зірка показала романтичні фото з обручками.

Новини партнерів