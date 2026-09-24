Українцям у Польщі можуть змінити правила виплат пенсій: що пропонують

Злоті / © Pexels

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У Польщі хочуть змінити правила виплати мінімальної пенсії для іноземців, зокрема українців. Партія «Конфедерація» подала законопроєкт, щоб скасувати виплати для тих, хто сплатив лише один мінімальний страховий внесок.

Про це повідомляє портал inPoland.

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Нова вимога для призначення мінімальної пенсії

Депутати пропонують давати мінімальну пенсію лише тим, хто накопичив внесків щонайменше на 25 мінімальних зарплат. На думку авторів, це зупинить зловживання та так званий «пенсійний туризм».

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У повідомленні зазначається, що «Конфедерація» спрямувала цю вимогу першочергово проти громадян України, які зараз мають право на мінімальну пенсію на рівних умовах із поляками та можуть претендувати на виплати навіть після сплати єдиного внеску.

Повідомляється, що у партії вважають чинні правила несправедливими для польських платників податків, адже мінімальні пенсії в Україні та Польщі суттєво відрізняються. Якщо закон ухвалять, отримати виплати лише за один сплачений внесок буде неможливо.

Розмір виплат та правила у Польщі

За даними Фонду соціального страхування Польщі (ZUS), після березневої індексації мінімальна пенсія в країні зросла на 5,3% і становить 1 978,49 злотих брутто (орієнтовно 23 200 грн). Аналогічний розмір виплат передбачено у разі втрати годувальника чи повної непрацездатності.

За чинним законодавством, українці можуть претендувати на ці кошти за дотримання таких умов:

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досягнення пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків);

наявність необхідного страхового стажу (від 20 років для жінок і від 25 років для чоловіків);

наявність бодай одного місяця офіційної роботи чи підприємницької діяльності в Польщі зі сплатою внеску до ZUS.

Зараз український та польський стаж можна додавати один до одного, якщо періоди роботи не збігаються. Саме через це правило зараз можна оформити мінімальну польську пенсію, сплативши в Польщі лише один внесок.

Українці в Польщі — останні новини

Нагадаємо, у Вроцлаві депутати посварилися під час голосування за резолюцію проти ксенофобії. Представники PiS вимагали змінити документ і порушили питання щодо українців призовного віку.

Раніше у Польщі заговорили про обмеження на купівлю житла для іноземців: один із лідерів «Конфедерації» вважає, що такі інвестиції роблять квартири менш доступними для поляків.

До слова, українська студентка Ольга Конопацька, яка пожила в Польщі та Австрії, порівняла умови життя в цих країнах. Дівчина відверто розповіла про різницю в цінах, якості освіти, рівні безпеки та сфері послуг.

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