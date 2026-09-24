Картопля фрі / © Associated Press

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Домашня картопля фрі може вийти такою ж хрусткою, як у ресторані, якщо перед смаженням правильно підготувати бульби. Один із простих прийомів — коротко проварити нарізану картоплю у воді з яблучним оцтом, а потім обсмажити її двічі.

Про це йдеться у матеріалі pysznosci.

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Для такого способу радять обирати картоплю кулінарного типу C — борошнисту, з високим вмістом крохмалю. Після смаження вона має залишатися м’якою та пухкою всередині, тоді як зовнішня частина краще підрум’янюється.

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Навіщо картоплю замочувати в оцтовій воді

Яблучний оцет додають у воду під час короткого бланшування. Він не повинен надавати готовій картоплі кислого смаку.

Перед смаженням нарізані шматочки потрібно ненадовго опустити в киплячу воду з оцтом. Така підготовка допомагає картоплі краще тримати форму, а з її поверхні частково вимивається крохмаль.

Після цього картоплю важливо дуже добре висушити. Це зменшує кількість вологи під час смаження та допомагає уникнути сильного розбризкування олії.

Чому картоплю смажать двічі

Ще один важливий етап — подвійне обсмажування при різній температурі.

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Спочатку картоплю готують в олії, нагрітій приблизно до 140 °C. Шматочки мають стати м’якими, але залишатися світлими. Після першого смаження їх потрібно дістати й залишити приблизно на 10 хвилин.

Під час цієї перерви з картоплі виходить частина пари. Потім температуру олії підвищують до 180 °C і повторно обсмажують картоплю близько двох хвилин. Саме на цьому етапі вона набуває золотистої скоринки.

Важливо не класти в олію занадто багато картоплі одночасно. Велика кількість шматочків різко знижує температуру олії, через що картопля може ввібрати більше жиру.

Як приготувати хрустку картоплю фрі

Для рецепта знадобляться:

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1 кг картоплі типу C;

3 л води;

1/3 склянки яблучного оцту;

рослинна олія для смаження;

сіль за смаком.

Картоплю потрібно помити, очистити та нарізати однаковими товстими брусочками або часточками.

У великій каструлі довести воду з яблучним оцтом до кипіння. Покласти туди картоплю та бланшувати приблизно 4 хвилини. Вона має трохи розм’якнути, але не розваритися.

Після цього картоплю дістати шумівкою, розкласти на паперових рушниках і ретельно висушити.

Олію нагріти до 140 °C та обсмажувати картоплю порціями близько 5 хвилин. Після першого етапу шматочки мають залишитися світлими.

Далі картоплю дістати з олії та залишити приблизно на 10 хвилин. Тим часом підвищити температуру олії до 180 °C.

Повторно обсмажувати картоплю близько 2 хвилин — до золотистої скоринки. Готову фрі потрібно викласти, щоб стекла зайва олія, і відразу посолити.

Подавати картоплю найкраще гарячою — з кетчупом, часниковим майонезом або гірчичним соусом.

Нагадаємо, лише на перший погляд картопля фрі здається простою стравою, але вдома вона нерідко виходить м’якою, надто жирною або нерівномірно просмаженою.

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