Пары, которые съезжаются, чтобы "проверить отношения", чаще расстаются: правда или миф

Пары, которые съезжаются, чтобы «проверить отношения», чаще расстаются / © Credits

Реклама

Для одних влюбленных переезд под одну крышу — естественный следующий шаг, когда хочется больше времени проводить вместе, делить быт и строить совместную жизнь. Для других это своеобразный «тест-драйв» отношений: что же будет, если мы начнём жить вместе.

Есть и вполне практические причины — экономия денег, удобство или желание упростить быт. И хотя совместное проживание само по себе не определяет будущее пары, исследователи всё чаще обращают внимание на мотивы, стоящие за этим решением, об этом рассказало издание Psychology Today

Реклама

«Хотим быть вместе» или «посмотрим, получится ли»

Исследование Клэр Чепмен и её коллег из Университета Денвера, опубликованное в 2026 году, позволило проследить за отношениями 485 взрослых людей в течение 5 лет. Участники либо уже жили вместе, либо переехали в совместное жилье в ходе исследования. Они рассказывали о причинах такого решения, а также регулярно оценивали удовлетворённость отношениями, уровень конфликтности общения и приверженность партнёрству. За пять лет 139 участников, а это 28,7%, пережили расставание.

Реклама

Самое интересное выяснилось в плане мотивации, люди, которые переезжали вместе, чтобы проводить больше времени друг с другом, впоследствии отмечали более высокую удовлетворённость отношениями, меньше негативного общения и большую преданность партнёру. А вот те, кто называл главной причиной «проверку отношений», чаще испытывали меньшую удовлетворённость, больше негативного общения и меньшую преданность. Именно этот мотив также был связан с более высокой вероятностью расставания.

В то же время практическая причина — удобство — не показала заметной связи ни с качеством отношений, ни с риском расставания.

Дело не только в совместной жизни

Есть важный нюанс: исследователи не обнаружили, что та или иная причина переезда впоследствии влияла на динамику отношений. Независимо от мотива, со временем удовлетворённость отношениями в среднем снижалась, а негативное взаимодействие усиливалось, тогда как привязанность оставалась относительно стабильной.

Поэтому причина, по которой пара начинает жить вместе, скорее отражает состояние отношений в данный момент, чем определяет их будущее. И здесь исследование предлагает интересный поворот. Люди, которые съезжаются вместе именно для того, чтобы «проверить отношения», возможно, уже испытывают определенные сомнения. Они могут надеяться, что совместная жизнь поможет укрепить связь, но жизнь под одной крышей способна не устранить эти сомнения, а сделать их более заметными. В этом смысле «тест» действительно может сработать, просто он не обязательно дает желаемый ответ.

Реклама

У совместной жизни нет универсального сценария. Для одних пар это способ стать ближе, для других — практическое решение, а для кого-то — попытка понять, есть ли у этих отношений будущее.

Новое исследование показывает, что сам переезд под одну крышу не является главным фактором. Гораздо интереснее посмотреть на то, что именно стоит за желанием жить вместе: стремление быть ближе друг к другу или надежда наконец-то получить ответ на уже возникшие сомнения.

Новости партнеров

Новости партнеров