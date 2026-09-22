Шлюб у «Дії» став доступним для нової категорії українців: хто ще зможе одружутися дистанційно

Шлюб онлайн у «Дії» став доступним для вдів та вдівців

Реклама

В Україні розширили функціонал сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Відтепер подати заяву та зареєструвати новий шлюб дистанційно можуть громадяни, які раніше втратили чоловіка або дружину, а тепер вирішили створити нову сімʼю.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Реклама

Раніше у такій ситуації подати заяву про реєстрацію нових стосунків можна було лише офлайн — під час особистого візиту до відділу ДРАЦС. Відтепер процедуру повністю переведено в цифровий формат.

Реклама

Зазначається, що якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть другого з подружжя, «Дія» автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею.

«Менше паперових перепон у важливий момент життя. Більше можливостей починати нову історію», — додали у Мінцифри.

Раніше ми писали, що українці можуть розірвати шлюб через «Дію», не відвідуючи ДРАЦС.

Новини партнерів

Новини партнерів