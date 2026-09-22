ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Шлюб у «Дії» став доступним для нової категорії українців: хто ще зможе одружутися дистанційно

Сервіс «Шлюб онлайн» у «Дії» став доступним для вдів та вдівців. Мінцифри цифровізувало процес подання заяви для людей, які втратили подружжя та вирішили створити нову сім’ю, повністю прибравши паперову бюрократію.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Шлюб онлайн у «Дії» став доступним для вдів та вдівців

Шлюб онлайн у «Дії» став доступним для вдів та вдівців

В Україні розширили функціонал сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Відтепер подати заяву та зареєструвати новий шлюб дистанційно можуть громадяни, які раніше втратили чоловіка або дружину, а тепер вирішили створити нову сімʼю.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Раніше у такій ситуації подати заяву про реєстрацію нових стосунків можна було лише офлайн — під час особистого візиту до відділу ДРАЦС. Відтепер процедуру повністю переведено в цифровий формат.

Зазначається, що якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть другого з подружжя, «Дія» автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею.

«Менше паперових перепон у важливий момент життя. Більше можливостей починати нову історію», — додали у Мінцифри.

Раніше ми писали, що українці можуть розірвати шлюб через «Дію», не відвідуючи ДРАЦС.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie